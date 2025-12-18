شکیبا شعبانی بابلسری و شکیلا حسنی نوشهری به همراه تیم ملی اسکیت رولبال بانوان در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۵ امارات عنوان سوم را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شکیبا شعبانی به عنوان گلزن اول تیم ملی ایران با ۱۲ گل زده و شکیلا حسنی نوشهری به عنوان دروازه بان، نقش مهمی در کسب موفقیت ارزشمند این تیم در هفتمین دوره رقابت‌های جام جهانی اسکیت رولبال داشتند.

تیم ملی اسکیت رولبال بانوان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۵ امارات با غلبه بر تیم‌های آرژانتین، مصر و فرانسه به عنوان سرگروه وارد مرحله نیمه نهایی شد.

تیم ایران در مرحله نیمه نهایی با نتیجه نزدیک ۲ بر ۱ مقابل هند شکست خورد و با وجود شایستگی از رسیدن به فینال بازماند.

تیم ایران در دیدار رده بندی با گلزنی شکیبا شعبانی و برد قاطع ۱۹ بر صفر مقابل سریلانکا در جایگاه سوم جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ امارات ایستاد.