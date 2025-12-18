باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ را که به پیشنهاد وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به هیأت وزیران آمده و در جلسه ۱۶ آذر دولت به تصویب رسیده را به وزارت خانه‌های نفت، اقتصاد و ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) ابلاغ کرد.

متن ماده مذکور از قانون بودجه سال جاری به این شرح است:

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور پالایش و پخش (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) مکلف است ظرف ۴ ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

بخشی از مهمترین بند‌های آیین‌نامه مصوب دولت

بر اساس این آیین‌نامه در مرحله اول قرار است سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود؛ در این مرحله ۳ ماه به صورت آزمایشی با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات سوییچ سهیمه سوخت اجرایی خواهد شد.

وزارت اقتصاد مکلف به فراهم کردن امکان ثبت کارت بانکی مورد نظر مالک خودرو از طریق پنجره ملی خدمات دولت برای استفاده از سهمیه سوخت است.

صورت وضعیت جایگاه‌ها از طریق صورت حساب الکترونیکی مجموع فروش سوخت آن جایگاه تسویه می‌شود در صورت وجود مغایرت در هر شبانه روز، شرکت ملی پخش باید کسری میان صورت وضعیت الکترونیک با میزان فروش جایگاه را به نرخ خرید سوخت از پالایشگاه با جایگاه دار تسویه کند.

امنیت سایبری اجرای طرح سوییچ سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی باید قبل از اجرا به تأیید مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) برسد.

در صورتی که کارت بانکی متعلق به چند خودرو باشد، سهمیه به صورت مساوی از همه خودرو‌ها کاسته می‌شود.