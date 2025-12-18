حاجی‌بابایی گفت: آنچه امروز ملت ایران را در بزنگاه‌های حساس یکپارچه و استوار نگه داشته، فرهنگ ایثار و شهادت است که با خون شهدا در این سرزمین ریشه دوانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ اجلاسیه شهدای خانمیرزا برای استقبال از کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید سرافراز استان در سالن ورزشی مدرسه ارشاد آلونی برگزار شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در این اجلاسیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تأکید کرد: آنچه امروز ملت ایران را در بزنگاه‌های حساس یکپارچه و استوار نگه داشته، فرهنگ ایثار و شهادت است که با خون شهدا در این سرزمین ریشه دوانده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران با وجود همه مشکلات معیشتی و اقتصادی، هرگز در دفاع از ایران اسلامی عقب‌نشینی نکرده است، افزود: امروز ۹۰ میلیون ایرانی با سلایق، دیدگاه‌ها و نقد‌های متفاوت، وقتی پای عزت و تمامیت ارضی کشور به میان می‌آید، یک‌صدا و متحد می‌ایستند و این روحیه، حاصل سال‌ها مجاهدت، ایثار و فداکاری شهداست.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش برجسته شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: هر جا مسئولان کوتاهی کردند، مردانی، چون حاج قاسم با غیرت انقلابی وارد میدان شدند و از نظام، انقلاب و مردم دفاع کردند؛ این فرهنگ همان مکتب شهداست که امروز نیز راهگشای کشور است.

حاجی‌بابایی اظهار کرد: اگر امروز دشمنان علی‌رغم همه تهدید‌ها و فشار‌ها نتوانسته‌اند ملت ایران را از پای درآورند، به‌واسطه روحیه شهادت‌طلبی و ایمان عمیق مردمی است که در لحظات حساس، پای ایران و انقلاب ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و با خدمت صادقانه به مردم، پاسدار خون پاک آنان و حافظ عزت ایران اسلامی بمانیم.

