رهبران اتحادیه اروپا نشستی مهم با موضوع وام غرامت اوکراین در دستور کار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل برای یک نشست سرنوشت‌ساز در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای اوکراین گرد هم می‌آیند و بلژیک، بازیگر کلیدی تحت فشار است تا از مخالفت خود دست بردارد.

این بلوک ۲۷ کشوری در تلاش است تا موضع کی یف را تقویت کند، زیرا جنگ روسیه به سمت چهار سال کشیده می‌شود و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای یک توافق سریع برای پایان دادن به جنگ تلاش می‌کند.

مقامات اصرار داشته‌اند که مذاکرات تا زمانی که برای دستیابی به توافق لازم باشد، ادامه خواهد یافت و می‌گویند که هم بقای اوکراین و هم اعتبار اروپا در خطر است.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان این هفته هشدار داد: «اگر در این امر موفق نشویم، توانایی اتحادیه اروپا برای اقدام برای سال‌ها به شدت آسیب خواهد دید. در این صورت ما به جهان نشان خواهیم داد که قادر به ایستادن در کنار هم و اقدام در چنین لحظه حساسی در تاریخ خود نیستیم.»

اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که اوکراین، که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور آن در این نشست شرکت خواهد کرد، برای ادامه حیات خود در طول دو سال آینده به ۱۳۵ میلیارد یورو (۱۵۹ میلیارد دلار) اضافی نیاز دارد - با توجه به اینکه قرار است بحران نقدینگی از ماه آوریل آغاز شود.

کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در تلاش برای پر کردن شکاف عظیم، طرحی را برای بهره‌برداری از حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که در این بلوک مسدود شده است، ارائه کرده است.

این طرح - که در ابتدا ۹۰ میلیارد یورو را طی دو سال به کی یف ارائه می‌دهد - شامل یک تغییر مالی آزمایش نشده است که بر اساس آن وجوه به اتحادیه اروپا وام داده می‌شود و سپس اتحادیه اروپا آنها را به اوکراین وام می‌دهد.کی یف تنها زمانی «وام غرامت» را بازپرداخت می‌کند که کرملین تمام خساراتی را که وارد کرده است، بپردازد.

بلژیک، جایی که سازمان سپرده‌گذاری بین‌المللی یوروکلییر بخش عمده‌ای از وجوه را در اختیار دارد، به دلیل نگرانی از اینکه ممکن است با انتقام‌های مالی و حقوقی فلج‌کننده از سوی مسکو رو‌به‌رو شود، به شدت با این طرح مخالفت کرده است.

روسیه پیش از این با اعلام شکایت از یوروکلیر، تیر خلاص را شلیک کرده است. بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک در کانون توجه قرار خواهد گرفت، زیرا همتایان اروپایی او - که اکثر آنها از این طرح حمایت می‌کنند - سعی می‌کنند او را به پذیرش ترغیب کنند.

مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند که برای کاهش نگرانی‌های بلژیک تمام تلاش خود را کرده‌اند و لایه‌های حفاظتی متعدد - از جمله ضمانت‌های سایر کشور‌های عضو - به این معنی است که خطرات حداقل هستند.

اما تاکنون، دی ویور، ملی‌گرای فلاندری تنها به این موضوع پرداخته و اصرار دارد که هرگونه ضمانتی باید نامحدود باشد و دارایی‌های مسدود شده در کشور‌های دیگر نیز باید مورد استفاده قرار گیرند.

در تئوری، سایر کشور‌های اتحادیه اروپا می‌توانند بلژیک را نادیده بگیرند و این ابتکار را با اکثریت به پیش ببرند، اما این یک گزینه خواهد بود که در حال حاضر کمتر کسی آن را محتمل می‌داند.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا که می‌تواند پوشش سیاسی کلیدی برای بلژیک ارائه دهد، گفت: «این‌ها تصمیمات پیچیده‌ای هستند که نمی‌توان آنها را تحمیل کرد.»

کمیسیون یک طرح جایگزین احتمالی را مطرح کرده است که اتحادیه اروپا خود پول را برای وام دادن به اوکراین جمع‌آوری کند. اما مقامات می‌گویند که این طرح به دلیل نیاز به تصویب اجماع ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا کنار گذاشته شده است و مجارستان آن را رد کرده است.

با این وجود، به نظر می‌رسد دی ویور قصد دارد این ایده را احیا کند و سایر کشور‌ها ممکن است از استدلال‌های او استقبال کنند.

تلاش‌های ایالات متحده برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ، در صدر مباحث اتحادیه اروپا قرار دارد. یک مقام کاخ سفید روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که مقامات ایالات متحده و روسیه قرار است این آخر هفته در میامی برای بحث در مورد طرح صلح ترامپ دیدار کنند.

به گزارش پولیتیکو، انتظار می‌رود استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ و جرد کوشنر، داماد ترامپ از طرف ایالات متحده در این نشست شرکت کنند، در حالی که کریل دمیتریف، فرستاده اقتصادی پوتین قرار است در هیئت روسی باشد.

اوکراین گفته است که واشنگتن اتحادیه اروپا را "تحت فشار" قرار داده است تا از این دارایی‌ها استفاده نکند، زیرا آنها را به عنوان یک ابزار چانه‌زنی حیاتی برای جلب نظر روسیه می‌داند.

اما مقامات اتحادیه اروپا این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که اگر چنین باشد، تلاش برای صلح، تلاش‌ها برای استفاده از بودجه روسیه را برانگیخته است.

با توجه به اینکه اوکراین تنها چند ماه تا زمان بروز کمبود‌ها فرصت دارد، دیپلمات‌ها و مقامات اصرار دارند که رهبران راهی برای ادامه جریان بودجه پیدا خواهند کرد - حتی اگر این هفته فقط به یک توافق ضعیف منجر شود که جزئیات آن بعداً بررسی خواهد شد.

یک دیپلمات دیگر اتحادیه اروپا گفت: «ما باید یک راه حل پیدا کنیم. اگر آنها شنبه یا یکشنبه بدون هیچ تصمیمی از هم جدا شوند، تعجب خواهم کرد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه