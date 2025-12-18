باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم تجدید میثاق حماسه سازان حملونقل با آرمانهای امام خمینی (ره) به مناسبت روز حملونقل اظهار داشت:جناب آقای سیدحسن خمینی، یادگار گرانقدر پیر و مرادمان حضرت امام خمینی(سلاماللهعلیه)، بسیار سپاسگزار و قدردانیم که با وجود ضیق وقت، در دومین روز از هفته حملونقل، این جمع از خانواده بزرگ حملونقل کشور را در حسینیه امام خمینی(ره) و در جماران پذیرفتید. حضور در این مکان مقدس را قطرهای از دریای عظیم حماسهسازان حوزه حملونقل میدانیم.
وی ادامه داد: شهدایی از حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی، از رانندگان، خلبانان، راهسازان و راهداران که در همین مکان با امام و پیر و مراد خود بیعت کردند، راهی جبهههای جنگ شدند و به فیض شهادت نائل آمدند. خانوادههای این شهدا نیز پس از آنان، بار دیگر در همین حسینیه با امام خویش بیعت کردند و با صدایی رسا اعلام داشتند که دل در گرو امام دارند.
او بیان کرد: جماران و حسینیه امام خمینی(ره) مکانی است که شهدای بسیاری را برای دفاع از عزت و شرف ایران اسلامی بدرقه کرده است.
وی افزود: هفته حملونقل از ۲۶ آذر آغاز میشود و تا اول دیماه، روز راهدار، ادامه دارد. همکاران من با لباسهای متحدالشکل در این جمع حضور دارند و ما گرامیداشت این هفته را از روز گذشته آغاز کردهایم و خدا را شاکریم که در دومین روز آن، در خدمت جنابعالی و در حسینیه جماران هستیم.
او بیان کرد: ۲۶ آذر یادآور فرمان تاریخی امام راحل است؛ فرمانی که در کمتر از یک هفته، کاری را رقم زد که شاید در شرایط عادی ماهها زمان میبرد. این اتفاق بزرگ به دست مردم و به همت رانندگانی انجام شد که با وجود همه مشکلات، جان و مال خود را در طبق اخلاص گذاشتند و بنادر کشور را تخلیه کردند. آنان از مسیرهایی عبور کردند که حاصل سالها تلاش مهندسان، پیمانکاران و کارگران این سرزمین بود.
وی ادامه داد: در طول هشت سال دفاع مقدس، لجستیک، آماد، پشتیبانی و حملونقل ستون فقرات جنگ بود؛ از اعزام رزمندگان از میدان راهآهن و اقصی نقاط کشور با قطار به سوی جبههها، تا مسیرهایی که با اتوبوس طی شد، مهماتی که با کامیونها حمل شد، و انتقال مواد غذایی، بهداشتی و تجهیزات اورژانسی. همچنین پلها و بیمارستانهای صحرایی با حداقل امکانات ساخته شد که برخی از آنها همچنان پابرجاست.»
وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به نقش بیبدیل خانواده بزرگ حملونقل کشور در مقاطع مختلف تاریخی گفت: از دوران دفاع مقدس هشتساله تا همه بحرانها و مقاطع حساس پس از آن، اعم از حوزه جاده، ریل، آسمان، زمین، راهسازی، بندرسازی، فرودگاهها و بخش خصوصی، همه با همدلی و همافزایی توانستند پایداری و مقاومت کمنظیری را در دفاع از جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند؛ موضوعی که امروز بهعنوان یک درخشش جهانی شناخته میشود.
وی افزود: در دوران همهگیری کرونا نیز بار دیگر شاهد این ایستادگی بودیم. در شرایطی که قرنطینهها و محدودیتها در سراسر کشور برقرار بود، اما جابهجایی دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی حتی برای لحظهای متوقف نشد. این قلب تپنده حملونقل کشور باید میتپید تا شریانهای حیاتی، نیازهای مردم را به دورترین نقاط کشور برساند و خوشبختانه فعالان این حوزه بار دیگر خوش درخشیدند.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه حاضران در این مراسم تنها نمایندهای کوچک از یک جمعیت عظیم هستند، اظهار کرد: این عزیزانی که امروز با عشق در این جمع حضور دارند، قطرهای از دریای بزرگ فعالان حوزه حملونقل و لجستیک کشور هستند که شبانهروز در حال پشتیبانی از مردماند.
صادق با اشاره به عملکرد حوزه حملونقل در جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: از همان ساعات اولیه این جنگ، شاهد حضور حداکثری، عاشقانه و مسئولانه فعالان حملونقل کشور بودیم. رکوردی که در جابهجایی کالاهای اساسی در این مدت ثبت شد، در بیش از ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، بینظیر بود. این موفقیت بدون غیرت رانندگان، لوکوموتیورانان، کارکنان ریلی، بندری و همه عزیزانی که در میدان حضور داشتند، امکانپذیر نبود.
وی ادامه داد: در حوزه جادهای، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش تبادل و جابهجایی ثبت شد. در بخش ریلی، با وجود اینکه بهدلیل بسته بودن آسمان کشور، بار جابهجایی مسافران نیز به این حوزه اضافه شده بود، ۱۵ درصد افزایش عملکرد داشتیم. در بنادر کشور نیز طی همین ۱۲ روز، حدود ۶۰ درصد تخلیه کالای اساسی بیشتری انجام شد؛ آن هم در شرایطی که تهدیدات امنیتی و مشاهده ریزپرندهها در برخی بنادر وجود داشت، اما همکاران ما از جان و مال خود گذشتند و پای کار مردم ایستادند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد حوزه هوایی کشور تصریح کرد: با وجود بسته بودن آسمان، مدیریت و کنترل فضای فرودگاهی، حفاظت از بیتالمال و آمادگی فرودگاهها با دقت و حساسیت بالا انجام شد. فرودگاههایی که آسیب دیده بودند، در کمتر از ۱۰ روز با همت پیمانکاران و مهندسان کشور تعمیر و آماده بهرهبرداری شدند تا پروازها از سر گرفته شود.
صادق افزود: بلافاصله پس از این شرایط، عملیات بازگشت حجاج و سپس سفرهای اربعین حسینی آغاز شد. برخلاف برخی تصورات که گمان میرفت امسال سفرهای زیارتی کاهش یابد، نهتنها شاهد کاهش نبودیم بلکه با افتخار اعلام میکنم رضایتمندی مردم نسبت به سالهای گذشته، به اذعان زائران و گزارشهای میدانی، بهمراتب افزایش داشت.
وی با تأکید بر اینکه مدیران، معاونان و مدیران کل کمترین سهم را در این موفقیتها داشتهاند، گفت: آنچه رقم خورد، حاصل غیرت و تلاش بیوقفه رانندگان، راهبران ریلی، کارکنان بنادر، فرودگاهها، راهداران، راهسازان، مهندسان، کارگران، مشاوران و همه فعالان صنفی بود. این در حالی است که پیش از این شرایط، شاهد اعتراضات کامیونداران و رانندگان در پی مطالبات انباشته سالهای گذشته بودیم، اما با آغاز جنگ، همه اختلافات کنار گذاشته شد و با وقتشناسی مثالزدنی، همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مردم با این حضور آگاهانه، شکست سنگینی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کردند.
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از انجمنهای صنفی حوزه حملونقل جادهای گفت: انجمنهای صنفی اتوبوسرانی، کامیونداران در بخشهای مختلف از جمله یخچالدار، مخزندار، کشنده و تریلی، شرکتهای حملونقل، پایانهها و خدمات بینراهی، نقش بسیار مؤثری در این مسیر داشتند و امیدوارم نام هیچیک از این عزیزان از قلم نیفتاده باشد.
صادق همچنین از فعالان حوزه ریلی، از بخش تعمیر و نگهداری تا سیر و حرکت قطارها، و نیز از زحمتکشان حوزه بندری، کشتیرانی و خدمات وابسته تقدیر کرد و گفت: نمایندگان حاضر در این مراسم تنها بخش کوچکی از جامعه بزرگ و پرتلاش این حوزهها هستند.
وی با اشاره به تلاشهای حوزه هوایی در جابهجایی حجاج افزود: با وجود محدودیتها، پروازها و همچنین جابهجاییهای زمینی و ریلی بهصورت ترکیبی انجام شد و همکاران ما در این بخش با تمام توان پای کار بودند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود کمبودها، ناترازیها و بدهیهایی که به پیمانکاران، کارگران، مهندسان و مشاوران وجود دارد، این عزیزان بدون توجه به مطالبات معوق، جانانه در میدان حضور داشتند و این آمار و ارقام افتخارآمیز ۱۲ روزه، حاصل همین ایثارگری است.
صادق همچنین با اشاره به نقش راهداران در حوادث طبیعی اخیر اظهار کرد: با پیشبینیهای دقیق سازمان هواشناسی، که از اعضای مؤثر خانواده بزرگ راه و شهرسازی است، در هفتههای اخیر با وجود بارشهای شدید و وقوع سیل در چند استان، راهداران کشور در صحنه بحران، سیل، برف و یخبندان حضوری مؤثر و تعیینکننده داشتند.
وی تأکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تنها گوشهای از عظمت، غیرت و ایثار خانواده بزرگ حملونقل کشور است که همواره و در سختترین شرایط، پشتیبان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بودهاند.