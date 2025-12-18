باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح حدید
|۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۳ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان