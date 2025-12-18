امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح حدید  ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۱۸ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان 
