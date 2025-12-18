باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: همزمان با آغاز پیشثبتنام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از پایان هفته جاری، معاینات پزشکی زائران توسط گروه پزشکی حج بهصورت رسمی آغاز خواهد شد. این معاینات با هدف بررسی استطاعت جسمی زائران و برنامهریزی دقیق برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در موسم حج انجام میشود.
وی افزود: بر اساس اعلام گروه پزشکی، توجه دقیق متقاضیان به موارد منع مطلق استطاعت جسمی در زمان پیشثبتنام ضروری است. این موارد شامل برخی بیماریها در حوزههای قلبی، ریوی، گوارشی، کلیوی، ستون فقرات و همچنین سرطانها میشود که امکان حضور در حج ۱۴۰۵ را با محدودیت جدی مواجه میکند.
مرعشی اذعان کرد: چند مورد از مهمترین مصادیق منع مطلق استطاعت جسمی اعم از نارسایی قلبی، سابقه انفارکتوس قلبی در سه ماه اخیر، انجام پیوند کبد یا کلیه در شش ماه اخیر، نارسایی کلیه و بیماران تحت دیالیز، از جمله موارد قطعی منع حضور در حج ۱۴۰۵ محسوب میشوند.
وی افزود: همچنین بانوانی که در شش ماه اخیر زایمان داشتهاند یا در دوران بارداری قرار دارند، امکان تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ را نخواهند داشت. سابقه ابتلاء به بیماریهای اعصاب و روان که تحت درمان دارویی هستند، آسم و بیماریهای مزمن کلیوی و ریوی پیشرفته نیز در فهرست موارد منع مطلق قرار دارند.
مرعشی تصریح کرد: از دیگر موارد مهم میتوان به سابقه اعمال جراحی در سه ماه اخیر، سکته قلبی یا سکته مغزی در شش ماه گذشته اشاره کرد که همگی مانع احراز استطاعت جسمی برای حضور در حج ۱۴۰۵ خواهند بود.
وی اظهار داشت: در فرم پیشثبتنام متقاضیان، بخش خود اظهاری وضعیت سلامت پیشبینی شده است. زائران موظفاند بیماریها و سوابق پزشکی خود را بهصورت دقیق در این فرم درج کنند تا بر اساس اطلاعات ارائهشده، برنامهریزی مناسبتری برای خدمات درمانی و بهداشتی زائران انجام شود.
مرعشی متذکر شد: چنانچه در جریان معاینات پزشکی، پزشک معاین نتواند استطاعت جسمی متقاضی را احراز کند، فرد مورد نظر از فهرست تشرف به حج ۱۴۰۵ حذف خواهد شد، حتی اگر در مرحله پیشثبتنام نامنویسی کرده باشد.
وی با تأکید بر رعایت دقیق نکات بهداشتی و درمانی، ابراز امیدواری کرد که زائران با توجه به این ضوابط، زمینه برگزاری حج ایمن، سالم و مقبول را برای خود فراهم کنند.