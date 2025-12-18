رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: همزمان با آغاز پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از پایان هفته جاری، معاینات پزشکی زائران توسط گروه پزشکی حج به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: همزمان با آغاز پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از پایان هفته جاری، معاینات پزشکی زائران توسط گروه پزشکی حج به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد. این معاینات با هدف بررسی استطاعت جسمی زائران و برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در موسم حج انجام می‌شود.

 

وی افزود: بر اساس اعلام گروه پزشکی، توجه دقیق متقاضیان به موارد منع مطلق استطاعت جسمی در زمان پیش‌ثبت‌نام ضروری است. این موارد شامل برخی بیماری‌ها در حوزه‌های قلبی، ریوی، گوارشی، کلیوی، ستون فقرات و همچنین سرطان‌ها می‌شود که امکان حضور در حج ۱۴۰۵ را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

مرعشی اذعان کرد: چند مورد از مهم‌ترین مصادیق منع مطلق استطاعت جسمی اعم از نارسایی قلبی، سابقه انفارکتوس قلبی در سه ماه اخیر، انجام پیوند کبد یا کلیه در شش ماه اخیر، نارسایی کلیه و بیماران تحت دیالیز، از جمله موارد قطعی منع حضور در حج ۱۴۰۵ محسوب می‌شوند.

وی افزود: همچنین بانوانی که در شش ماه اخیر زایمان داشته‌اند یا در دوران بارداری قرار دارند، امکان تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ را نخواهند داشت. سابقه ابتلاء به بیماری‌های اعصاب و روان که تحت درمان دارویی هستند، آسم و بیماری‌های مزمن کلیوی و ریوی پیشرفته نیز در فهرست موارد منع مطلق قرار دارند.

مرعشی تصریح کرد: از دیگر موارد مهم می‌توان به سابقه اعمال جراحی در سه ماه اخیر، سکته قلبی یا سکته مغزی در شش ماه گذشته اشاره کرد که همگی مانع احراز استطاعت جسمی برای حضور در حج ۱۴۰۵ خواهند بود.

وی اظهار داشت: در فرم پیش‌ثبت‌نام متقاضیان، بخش خود اظهاری وضعیت سلامت پیش‌بینی شده است. زائران موظف‌اند بیماری‌ها و سوابق پزشکی خود را به‌صورت دقیق در این فرم درج کنند تا بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای خدمات درمانی و بهداشتی زائران انجام شود.

مرعشی متذکر شد: چنانچه در جریان معاینات پزشکی، پزشک معاین نتواند استطاعت جسمی متقاضی را احراز کند، فرد مورد نظر از فهرست تشرف به حج ۱۴۰۵ حذف خواهد شد، حتی اگر در مرحله پیش‌ثبت‌نام نام‌نویسی کرده باشد.

وی با تأکید بر رعایت دقیق نکات بهداشتی و درمانی، ابراز امیدواری کرد که زائران با توجه به این ضوابط، زمینه برگزاری حج ایمن، سالم و مقبول را برای خود فراهم کنند.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، حج تمتع
خبرهای مرتبط
آمار نام‌نویسی قطعی حج تمتع از ۶۲ هزار نفر گذشت
آنچه باید درباره مدیران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ بدانید؟
ثبت نام ۶۷ هزار نفر در کاروان‌های حج ۱۴۰۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
معابر شمالی لغزنده است، با سرعت مطمئنه برانید
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
آیین ملی «یلدای شهدایی» ۲۷ آذر در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود
اعلام روش‌های مشارکت مردم در پویش ملی یلدای مهربانی
آخرین اخبار
اعلام روش‌های مشارکت مردم در پویش ملی یلدای مهربانی
معابر شمالی لغزنده است، با سرعت مطمئنه برانید
آیین ملی «یلدای شهدایی» ۲۷ آذر در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
تثبیت قطعی مالکیت شهرداری تهران بر ملکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان
زمان پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ اعلام شد
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ هموطن/ ۲ فوتی و یک مفقودی در سیل استان‌های فارس، هرمزگان و خوزستان
شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
اجرای طرح ارتقای امنیت در ایستگاه‌های مترو/ کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
توقف ساخت‌وساز در فرودگاه مهرآباد/ دلیل عدم نوسازی محله امامزاده عبدالله اعلام شد
هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه به یاد شهدای انتظامی
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی