فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از دستگیری عامل اخاذی با تهدید انتشار تصاویر خصوصی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر اینکه فردی اقدام به اخاذی از آنان به جهت انتشار تصاویر شخصی کرده است، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و با هماهنگی بعمل آمده با مرجع قضائی وی را دستگیر کنند، افزود: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به بزه‌های ارتکابی معترف که برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ عزیزی در پایان گفت: شهروندان ضمن بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات خود در خصوص انتشار تصاویر دیگران، از منتشر کردن آن در فضای مجازی خودداری و در صورت برخورد با این‌گونه موارد سریعاً به پلیس فتا مراجعه کرده و موضوع را بازگو کنند.

برچسب ها: پلیس فتا ، انتشار تصاویر شخصی
