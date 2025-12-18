باشکاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر سید عبدالرحیم سرلشکر موسوی با حضور در منزل خانواده سپهبد شهید باقری، و اهدای درجه سپهبدی آن شهید ارجمند به یادگار و دختران مکرمه ایشان، به نمایندگی از فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)؛ ضمن دیدار و گفتوگو با آنان، یاد و راه آن فرمانده فرهیخته، دانشمند و مقتدر را گرامی داشت.
سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه «شهید باقری نماد دانش، اقتدار، آیندهنگری و وفاداری به آرمانهای انقلاب» و «شخصیتی محبوب و مورد تکریم آحاد کارکنان نیروهای مسلح» بود، اظهار داشت: «توفیق داشتم مدتی در جایگاه جانشین در کنار ایشان خدمت کنم و از منش، تدبیر و روحیه راهبردی آن شهید بهرهمند شوم.»
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه «تفکر مدبرانه و نگاه آیندهساز شهید باقری امروز به یکی از ستونهای اصلی پیشروندگی نیروهای مسلح تبدیل شده است»، افزود: «راه و مکتب این شهید عزیز با قدرت، انسجام و بدون وقفه ادامه خواهد یافت و انشاءالله با تکیه بر میراث فکری و عملی او، مسیر تعالی و بازدارندگی هوشمندانه کشور را با صلابت بیشتری دنبال خواهیم کرد.»
وی همچنین تأکید کرد: «سرمایهای که شهید باقری در عرصههای عملیاتی، فکری و سازمانی برجای گذاشت، بخشی از معماری امنیت پایدار کشور است و استمرار آن، وظیفهای ملی و راهبردی برای همه ما محسوب میشود.»
منبع: ستاد کل نیروهای مسلح