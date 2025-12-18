مقامات بهداشتی می‌گویند مرگ و میر ناشی از سرما در بحبوحه وخامت اوضاع انسانی به ۱۳ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه روز پنجشنبه اعلام کرد که یک نوزاد فلسطینی دیگر پس از قرار گرفتن در معرض هوای بسیار سرد در نوار غزه جان خود را از دست داده است، زیرا موج شدید سرما همچنان در بحبوحه شرایط وخیم زندگی جان انسان‌ها را می‌گیرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید اسعد عابدین، نوزاد یک ماهه در نتیجه کاهش شدید دما درگذشت.

با مرگ او، تعداد افرادی که پس از بستری شدن در بیمارستان‌ها به دلیل موج سرمای اخیر و شرایط شدید آب و هوایی در سراسر غزه جان خود را از دست داده‌اند، به ۱۳ نفر رسید.

روز چهارشنبه، دفاع مدنی غزه هشدار داد که موج شدید سرما جان کودکان را تهدید می‌کند، زیرا بسیاری از خانواده‌ها در بحبوحه وخامت اوضاع انسانی به دلیل نسل‌کشی اسرائیل در این منطقه محصور، فاقد سرپناه و وسایل گرمایشی کافی هستند.

صد‌ها هزار فلسطینی آواره پس از تخریب خانه‌هایشان و آوارگی اجباری، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها در چادر‌ها یا سازه‌های موقت پناه گرفته‌اند و با کاهش دما با کمبود شدید پتو، لوازم گرمایشی و لباس زمستانی مواجه هستند.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه بار‌ها اسرائیل را به عدم انجام تعهدات خود طبق آتش‌بس ۱۰ اکتبر و پروتکل بشردوستانه آن از جمله ورود مواد سرپناه و تحویل ۳۰۰۰۰۰ چادر و خانه‌های سیار برای خانواده‌های آواره متهم کرده است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۰۷۰۰ نفر عمدتاً زنان و کودکان را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۱۱۰۰ نفر دیگر را در حملات خود به غزه زخمی کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
پارلمان آلمان قرارداد تسلیحاتی جدیدی با رژیم صهیونیستی تصویب کرد
دیدار روبیو با نخست وزیر قطر در پی تلاش‌ها برای آغاز مرحله دوم آتش‌بس غزه
نتانیاهو از تایید قرارداد صادرات گاز به قاهره خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: ونزوئلا به طور غیرقانونی نفت ما را تصاحب کرد
گنبد طلایی ترامپ؛ سراب پرهزینه امنیت مطلق
۲۰۳۰ تا ۲۱۰۰: جابه‌جایی ثقل جمعیت جهان از چین به آفریقا
پولیتیکو: مذاکرات درباره جنگ اوکراین در میامی ادامه پیدا می‌کند
کنگره آمریکا تحریم‌های سوریه را به طور دائم لغو کرد
حمله آمریکا به کشتی دیگری در اقیانوس آرام ۴ کشته بر جا گذاشت
نه وعده‌های ترامپ نه ترحم پوتین؛ راه صلح اوکراین سیاست بی طرفی فعال 
آمریکا بسته تسلیحاتی ۱۱.۱ میلیارد دلاری برای تایوان را تصویب کرد
نتانیاهو از تایید قرارداد صادرات گاز به قاهره خبر داد
حمله پهپاد‌های اوکراینی به یک نفتکش در بندر روستوف روسیه
آخرین اخبار
اروپا نشست مهمی را در مورد طرح دارایی‌های روسیه برای اوکراین برگزار می‌کند
مادورو در بحبوحه تهدیدات ترامپ از ارتش کلمبیا درخواست کمک کرد
کنگره آمریکا تحریم‌های سوریه را به طور دائم لغو کرد
حمله پهپاد‌های اوکراینی به یک نفتکش در بندر روستوف روسیه
موساد: ایران از اهداف خود عقب‌نشینی نکرده است
آمریکا بسته تسلیحاتی ۱۱.۱ میلیارد دلاری برای تایوان را تصویب کرد
حمله آمریکا به کشتی دیگری در اقیانوس آرام ۴ کشته بر جا گذاشت
ترامپ: ونزوئلا به طور غیرقانونی نفت ما را تصاحب کرد
پولیتیکو: مذاکرات درباره جنگ اوکراین در میامی ادامه پیدا می‌کند
نتانیاهو از تایید قرارداد صادرات گاز به قاهره خبر داد
۲۰۳۰ تا ۲۱۰۰: جابه‌جایی ثقل جمعیت جهان از چین به آفریقا
گنبد طلایی ترامپ؛ سراب پرهزینه امنیت مطلق
نه وعده‌های ترامپ نه ترحم پوتین؛ راه صلح اوکراین سیاست بی طرفی فعال 
دیدار روبیو با نخست وزیر قطر در پی تلاش‌ها برای آغاز مرحله دوم آتش‌بس غزه
نخست وزیر ژاپن: برای مذاکره با چین آماده هستیم
پارلمان آلمان قرارداد تسلیحاتی جدیدی با رژیم صهیونیستی تصویب کرد
ادعای زلنسکی: روسیه در حال آماده شدن برای جنگ در سال ۲۰۲۶ است
جنگ مالی در قلب اروپا؛ سرنوشت اموال بلوکه شده روسیه چه می‌شود؟
آمریکا اتحادیه اروپا را در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه تحت فشار قرار داده است
کرملین: گفت‌و‌گو‌ها مشخص می‌کند زلنسکی تا چه حد آماده صلح است
ونزوئلا: صادرات نفت با وجود محاصره آمریکا ادامه دارد
پارلمان اروپا طرح حذف تدریجی واردات گاز روسیه را تصویب کرد
هشدار آنروا درباره وخیم‌تر شدن زندگی مردم غزه در میانه طوفان بایرون
نتانیاهو برای پاسخگویی به اتهامات فساد در دادگاه حاضر شد
پوتین سران اروپایی را «خوک‌های کوچک» خواند
مکزیک از سازمان ملل خواست تا از «خونریزی» در ونزوئلا جلوگیری کند
جهش دو درصدی بهای نفت در پی محاصره نفتکش‌های ونزوئلا
آلمان درباره به خطر انداختن صلح در پی اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا هشدار داد
انگلیس پول حاصل از فروش باشگاه چلسی را به اوکراین می‌دهد
ایتالیا پیش از اجلاس اتحادیه اروپا خواستار احتیاط در استفاده از دارایی‌های روسیه شد