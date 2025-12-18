باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه روز پنجشنبه اعلام کرد که یک نوزاد فلسطینی دیگر پس از قرار گرفتن در معرض هوای بسیار سرد در نوار غزه جان خود را از دست داده است، زیرا موج شدید سرما همچنان در بحبوحه شرایط وخیم زندگی جان انسان‌ها را می‌گیرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید اسعد عابدین، نوزاد یک ماهه در نتیجه کاهش شدید دما درگذشت.

با مرگ او، تعداد افرادی که پس از بستری شدن در بیمارستان‌ها به دلیل موج سرمای اخیر و شرایط شدید آب و هوایی در سراسر غزه جان خود را از دست داده‌اند، به ۱۳ نفر رسید.

روز چهارشنبه، دفاع مدنی غزه هشدار داد که موج شدید سرما جان کودکان را تهدید می‌کند، زیرا بسیاری از خانواده‌ها در بحبوحه وخامت اوضاع انسانی به دلیل نسل‌کشی اسرائیل در این منطقه محصور، فاقد سرپناه و وسایل گرمایشی کافی هستند.

صد‌ها هزار فلسطینی آواره پس از تخریب خانه‌هایشان و آوارگی اجباری، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها در چادر‌ها یا سازه‌های موقت پناه گرفته‌اند و با کاهش دما با کمبود شدید پتو، لوازم گرمایشی و لباس زمستانی مواجه هستند.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه بار‌ها اسرائیل را به عدم انجام تعهدات خود طبق آتش‌بس ۱۰ اکتبر و پروتکل بشردوستانه آن از جمله ورود مواد سرپناه و تحویل ۳۰۰۰۰۰ چادر و خانه‌های سیار برای خانواده‌های آواره متهم کرده است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۰۷۰۰ نفر عمدتاً زنان و کودکان را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۱۱۰۰ نفر دیگر را در حملات خود به غزه زخمی کرده است.

منبع: آناتولی