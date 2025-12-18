باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم جشن یلدا هر ساله با همت خیرین که لطفشان همواره شامل حال کودکان پروانه‌ای و خانه‌ای بی بوده است برگزار می‌شود تا این موسسه میزبان پروانه‌های نازنینی باشد که در کنار خانواده‌های صبورشان در این مراسم حاضر می‌شوند و تماشای لبخندشان امید بخش خدمتگزاران بیماران پروانه‌ای است.

امسال نیز به رسم سال‌های گذشته جشن یلدا در خانه‌ای بی با حضور بیماران که از شهر‌های مختلف به تهران آمدند برگزار شد.

این برنامه بخش‌های متنوعی را شامل می‌شد که از جمله آنها می‌توان به اجرای موسیقی زنده و شاد، برگزاری مسابقه، اهدای یادگاری و مواردی از این دست اشاره نمود.

شایان ذکر است حضور هنرمندان گرانقدر و نامدار کشورمان که در این‌گونه مراسم ما و بیماران نازنین را همراهی می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی ضمن خوش آمدگویی در دیداری صمیمی با بچه‌های پروانه‌ای و خانواده‌های ایشان از مقام مادران ایثارگر این عزیزان تجلیل نمودند و خاطر نشان کردند که خانه‌ای بی علی رغم تمام شرایط تحریمی و کمبود‌ها همچنان آمادگی تامین پانسمان مورد نیاز بیماران را داراست و بیماران عزیز نگرانی در این زمینه نخواهند داشت، همچنین یادآور شدند که واحد مددکاری موسسه همچون همیشه پاسخگوی نیاز‌های درمانی عزیزان در اقصی نقاط کشور خواهد بود و امکان حضورشان برای درمان در شهر تهران فراهم خواهد شد.

در پایان این مراسم لبخند رضایت بیماران حسن ختامی برای جشن یلدای ۱۴۰۴ بود.