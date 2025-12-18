مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید گفت: در راستای اجرای «طرح سپاس» تاکنون بیش از ۵۸۰ هزار دیدار توسط مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز بزرگی با اشاره به اینکه «طرح سپاس» به عنوان یکی از برنامه‌های محوری و راهبردی بنیاد شهید است، افزود: این طرح به عنوان یکی از برنامه‌های محوری و راهبردی بنیاد شهید در سراسر کشور اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: این طرح که با هدف تکریم، تجلیل و دلجویی مستمر از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان طراحی شده، فرصتی برای مدیران بنیاد فراهم می‌آورد تا با حضور در منازل آنان، از نزدیک در جریان دغدغه‌ها قرار گرفته و از صبر و فداکاری این قشر قدردانی کنند.

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه تاکنون ۵۸۲،۹۸۲ دیدار در قالب این طرح در سال جاری صورت گرفته است، تاکید کرد: طرح سپاس مهم‌ترین برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به صورت میز خدمت در منزل جامعه هدف برگزار می‌شود.

بزرگی با اشاره به اهمیت این برنامه، اضافه کرد: طرح سپاس از وظایف راهبردی و مستمر بنیاد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده و به صورت مستمر در سطوح ستادی و استانی دنبال می‌شود. این دیدار‌های چهره به چهره، فضایی مناسب برای شنیدن مستقیم مطالبات و مسائل جامعه معزز ایثارگری فراهم می‌آورد.

