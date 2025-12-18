باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حسن خمینی در ديدار وزير و جمعی از کارکنان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: چه اتفاقی در شرایط خاص می‌افتد که ما چندین برابر توانمند می‌شویم؟ پاسخش در خیلی از اتفاقات بزرگ است.

وی ادامه داد چه می‌شود که به ناگاه یک انقلاب‌ پیروز می‌شود و حکومت‌ مرکزی‌ فرو می‌ریزد؟ چرا اين مردم‌ قدرتمندتر از قبل می‌شوند؟

وی افزود:چه می‌شود که در جنگ ۱۲ روزه نیروهای نظامی ما مقابل دو قدرت‌ اتمی می‌ایستند؟ رهبران بزرگ چه می‌کنند؟ چه می‌شود یک بچه ۱۳ ساله قهرمان مبارزه‌ می‌شود؟

او بیان کرد: تمام مدیرانی که امام‌ سر کار آورده، پیرمردهایشان ۳۰ و چند ساله و فرماندهان جنگ ۲۰ ساله هستند، اگر زیر ۲۰ سال نبودند. بی انصافی کردند کسانی‌ که‌ نقش‌ دولت‌ در جنگ ۱۲ روزه‌ را کمرنگ جلوه دادند؛ واقعا بخش مهمی بود. اما چرا هميشه اتفاق نمی‌افتد؟

وی افزود:چرا انقلاب‌ شد؟ چون‌ مردم‌ احساس‌ کردند کار خودشان‌ است.

او اظهار کرد: اعتصاب کامیون‌داران خیلی‌ها را به وحشت انداخته بود. روز اول جنگ نه تنها تمام شد، بلکه عملکرد آنها چندين برابر شد.

وی ادامه داد:باور کنيم که حکومت‌ از آن‌ مردم‌ است‌ و مردم‌ هم حکومت‌ را از خودشان‌ بدانند. اگر داریم همه‌ با هم بخوريم و اگر مشکلی هست، برای همه باشد؛ آن وقت‌ جامعه به حرکت‌ می‌افتد.

وی افزود:درس بزرگ این اتفاقات اين است که ما می‌توانیم. اما شرطش اين است که کشور مال خودشان‌ است.

او یادآور شد:اگر بخواهيم از شرايط سخت عبور کنيم، تنها راهش اين است که وجدان ها را بیدار کنید؛ بیدار شدن وجدان ها به اين است‌ که بدانند مال خودشان‌ است.وجهه توجه‌ مدیریت بايد به بخش‌های ضعيف مردم‌ باشد.

سید حسن خمینی توضیح داد:اعتصاب کامیون‌داران خیلی‌ها را به وحشت انداخته بود. روز اول جنگ نه تنها تمام شد، بلکه عملکرد آنها چندين برابر شد.

او یادآور شد: باور کنيم که حکومت‌ از آن‌ مردم‌ است‌ و مردم‌ هم حکومت‌ را از خودشان‌ بدانند. اگر داریم همه‌ با هم بخوريم و اگر مشکلی هست، برای همه باشد؛ آن وقت‌ جامعه به حرکت‌ می‌افتد.

وی افزود: درس بزرگ این اتفاقات اين است که ما می‌توانیم. اما شرطش اين است که کشور مال خودشان‌ است.

او بیان کرد:اگر بخواهيم از شرايط سخت عبور کنيم، تنها راهش اين است که وجدان ها را بیدار کنید؛ بیدار شدن وجدان ها به اين است‌ که بدانند مال خودشان‌ است.وجهه توجه‌ مدیریت بايد به بخش‌های ضعيف مردم‌ باشد.