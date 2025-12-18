سید حسن خمینی گفت:اگر بخواهیم از شرایط سخت عبور کنیم، تنها راهش این است که وجدان‌ها را بیدار کنید؛ بیدار شدن وجدان‌ها به این است که بدانند مال خودشان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حسن خمینی در ديدار وزير و جمعی از کارکنان وزارت راه و شهرسازی  اظهار داشت: چه اتفاقی در شرایط خاص می‌افتد که ما چندین برابر توانمند می‌شویم؟ پاسخش در خیلی از اتفاقات بزرگ است.

وی ادامه داد چه می‌شود که به ناگاه یک انقلاب‌ پیروز می‌شود و حکومت‌ مرکزی‌ فرو می‌ریزد؟ چرا اين مردم‌ قدرتمندتر از قبل می‌شوند؟

وی افزود:چه می‌شود که در جنگ ۱۲ روزه نیروهای نظامی ما مقابل دو قدرت‌ اتمی می‌ایستند؟ رهبران بزرگ چه می‌کنند؟ چه می‌شود یک بچه ۱۳ ساله قهرمان مبارزه‌ می‌شود؟

او بیان کرد: تمام مدیرانی که امام‌ سر کار آورده، پیرمردهایشان ۳۰ و چند ساله و فرماندهان جنگ ۲۰ ساله هستند، اگر زیر ۲۰ سال نبودند. بی انصافی کردند کسانی‌ که‌ نقش‌ دولت‌ در جنگ ۱۲ روزه‌ را کمرنگ جلوه دادند؛ واقعا بخش مهمی بود. اما چرا هميشه اتفاق نمی‌افتد؟

وی افزود:چرا انقلاب‌ شد؟ چون‌ مردم‌ احساس‌ کردند کار خودشان‌ است.

او اظهار کرد: اعتصاب کامیون‌داران خیلی‌ها را به وحشت انداخته بود. روز اول جنگ نه تنها تمام شد، بلکه عملکرد آنها چندين برابر شد.

وی ادامه داد:باور کنيم که حکومت‌ از آن‌ مردم‌ است‌ و مردم‌ هم حکومت‌ را از خودشان‌ بدانند. اگر داریم همه‌ با هم بخوريم و اگر مشکلی هست، برای همه باشد؛ آن وقت‌ جامعه به حرکت‌ می‌افتد.

وی افزود:درس بزرگ این اتفاقات اين است که ما می‌توانیم. اما شرطش اين است که کشور مال خودشان‌ است.

او یادآور شد:اگر بخواهيم از شرايط سخت عبور کنيم، تنها راهش اين است که وجدان ها را بیدار کنید؛ بیدار شدن وجدان ها به اين است‌ که بدانند مال خودشان‌ است.وجهه توجه‌ مدیریت بايد به بخش‌های ضعيف مردم‌ باشد.

 سید حسن خمینی توضیح داد:اعتصاب کامیون‌داران خیلی‌ها را به وحشت انداخته بود. روز اول جنگ نه تنها تمام شد، بلکه عملکرد آنها چندين برابر شد.

او یادآور شد: باور کنيم که حکومت‌ از آن‌ مردم‌ است‌ و مردم‌ هم حکومت‌ را از خودشان‌ بدانند. اگر داریم همه‌ با هم بخوريم و اگر مشکلی هست، برای همه باشد؛ آن وقت‌ جامعه به حرکت‌ می‌افتد.

وی افزود: درس بزرگ این اتفاقات اين است که ما می‌توانیم. اما شرطش اين است که کشور مال خودشان‌ است.

او بیان کرد:اگر بخواهيم از شرايط سخت عبور کنيم، تنها راهش اين است که وجدان ها را بیدار کنید؛ بیدار شدن وجدان ها به اين است‌ که بدانند مال خودشان‌ است.وجهه توجه‌ مدیریت بايد به بخش‌های ضعيف مردم‌ باشد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، وزارت راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
فرودگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ روز به همت پیمانکاران از آماده پرواز شدند+ فیلم
امضای قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی تأمین ۲۰۰ لوکوموتیو باری در راه‌آهن+ فیلم
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴
عطش بازار نهاده‌های دامی چه زمانی فروکش می‌کند؟
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
جاده‌های برفی و پُرترافیک امروز اعلام شد
فرودگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ روز به همت پیمانکاران از آماده پرواز شدند+ فیلم
امضای قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی تأمین ۲۰۰ لوکوموتیو باری در راه‌آهن+ فیلم
کاهش ۳۰۰ میلیون لیتری مصرف روزانه آب در تهران
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید
جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
گزارش میدانی از بورس تابلو سازی تهران؛ ۸۰ درصد بازار سهم تابلو چلنیوم
آخرین اخبار
عبور از شرایط سخت تنها با بیدار شدن وجدان‌ها امکان پذیر است/ عملکرد کامیون‌ها در روز اول جنگ چندین برابر شد
نقشه راه ورود ایران به بازار میلیارد دلاری هند/برندسازی اولویتی مهم برای ورود به بازارهای جهانی
نرخ بهره بین بانکی در دوازدهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴
فرودگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ روز به همت پیمانکاران از آماده پرواز شدند+ فیلم
ترکیب کالا‌ها در تالار اول و دوم مرکز مبادله مشخص شد
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید
گزارش میدانی از بورس تابلو سازی تهران؛ ۸۰ درصد بازار سهم تابلو چلنیوم
معاملات تالار دوم مرکز مبادله شفاف و بازرگان قدرت انتخاب دارد
جاده‌های برفی و پُرترافیک امروز اعلام شد
کاهش ۳۰۰ میلیون لیتری مصرف روزانه آب در تهران
امضای قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی تأمین ۲۰۰ لوکوموتیو باری در راه‌آهن+ فیلم
کمک به جریان بازار سرمایه یا حذف حجم مبنا
جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
عطش بازار نهاده‌های دامی چه زمانی فروکش می‌کند؟
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
ارز مسافری و دانشجویی بر مبنای نرخ تالار دوم مرکز مبادله است
بارش باران تا پایان هفته ادامه دارد
میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون متر مکعب می رسد
لیست وکیل قاضی بازنشسته شیراز
سکونت ۴۳ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر کشور
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسید
افزایش تعداد رایزنان بازرگان ج.ا.ایران در کشورهای مختلف
تأمین گاز صنایع کشور بهبود یافت
ساماندهی خودروهای دولتی در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
کلید رفع معضل مسکن در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟
مردم گزارشات اتلاف انرژی دستگاه های دولتی را اطلاع رسانی کنند
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است