معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های شرقی استان گفت: اجرای پروژه‌های انتقال آب به‌منظور تأمین آب پایدار و پیشگیری از فرونشست زمین، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛  کیومرث حبیبی روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در همایش سراسری دهیاران شهرستان دهگلان، ازاین شهرستان به عنوان یکی از محور‌های مهم توسعه عمرانی، کشاورزی و اقتصادی استان نام برد.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های دهگلان و قروه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های اقلیمی مناسب، زمین‌های حاصلخیز، منابع طبیعی غنی و زیرساخت‌های صنعتی، از جایگاه ویژه‌ای در مسیر توسعه استان برخوردارند، گفت: این مزیت‌ها زمینه‌ساز رشد متوازن و پایدار در بخش‌های مختلف عمرانی و اقتصادی شده است.

معاون عمرانی استاندار کردستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های نخستین فرماندار بانو در استان کردستان، از دهیاران، شورا‌های اسلامی روستا‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان تقدیر کرد و افزود: دهیاران نقش کلیدی در عمران، آبادانی و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها دارند و عملکرد آنان تأثیر مستقیمی بر ارتقای شاخص‌های توسعه دارد.

حبیبی با اشاره به اهمیت اعتبارات و منابع ملی در توسعه شهرستان‌ها و افزایش اعتبارات دهیاری‌ها، تصریح کرد: علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری در سطح استان، عملکرد شهرستان دهگلان در اجرای پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه راه‌های روستایی، فراتر از میانگین استانی و حتی کشوری بوده است.

وی راه‌آهن، واحد‌های بزرگ صنعتی از جمله کارخانه لاستیک بارز و همچنین ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی را از مهم‌ترین مزیت‌های شهرستان دهگلان برشمرد و گفت: این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار ایفا می‌کنند.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت‌های شرقی استان، خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه منابع آب و اجرای پروژه‌های انتقال آب با هدف تأمین آب پایدار و جلوگیری از پدیده فرونشست زمین، از اولویت‌های جدی تیم مدیریتی استان است.

حبیبی با اشاره به روند مهاجرت معکوس به روستاها، گفت: طی سال‌های اخیر، بازگشت قابل توجه جمعیت به روستا‌ها مشاهده شده و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی به‌صورت جدی در دستور قرار دارد.

