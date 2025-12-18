باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ کیومرث حبیبی روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در همایش سراسری دهیاران شهرستان دهگلان، ازاین شهرستان به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه عمرانی، کشاورزی و اقتصادی استان نام برد.
وی با بیان اینکه شهرستانهای دهگلان و قروه به دلیل برخورداری از ظرفیتهای اقلیمی مناسب، زمینهای حاصلخیز، منابع طبیعی غنی و زیرساختهای صنعتی، از جایگاه ویژهای در مسیر توسعه استان برخوردارند، گفت: این مزیتها زمینهساز رشد متوازن و پایدار در بخشهای مختلف عمرانی و اقتصادی شده است.
معاون عمرانی استاندار کردستان، ضمن قدردانی از تلاشهای نخستین فرماندار بانو در استان کردستان، از دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و دستگاههای اجرایی شهرستان تقدیر کرد و افزود: دهیاران نقش کلیدی در عمران، آبادانی و ماندگاری جمعیت در روستاها دارند و عملکرد آنان تأثیر مستقیمی بر ارتقای شاخصهای توسعه دارد.
حبیبی با اشاره به اهمیت اعتبارات و منابع ملی در توسعه شهرستانها و افزایش اعتبارات دهیاریها، تصریح کرد: علیرغم محدودیتهای اعتباری در سطح استان، عملکرد شهرستان دهگلان در اجرای پروژههای عمرانی، بهویژه در حوزه راههای روستایی، فراتر از میانگین استانی و حتی کشوری بوده است.
وی راهآهن، واحدهای بزرگ صنعتی از جمله کارخانه لاستیک بارز و همچنین ظرفیتهای قابل توجه کشاورزی را از مهمترین مزیتهای شهرستان دهگلان برشمرد و گفت: این ظرفیتها نقش مؤثری در ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار ایفا میکنند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی دشتهای شرقی استان، خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه منابع آب و اجرای پروژههای انتقال آب با هدف تأمین آب پایدار و جلوگیری از پدیده فرونشست زمین، از اولویتهای جدی تیم مدیریتی استان است.
حبیبی با اشاره به روند مهاجرت معکوس به روستاها، گفت: طی سالهای اخیر، بازگشت قابل توجه جمعیت به روستاها مشاهده شده و توسعه زیرساختهای عمرانی و خدماتی بهصورت جدی در دستور قرار دارد.