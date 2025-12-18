رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم‌پزشکی جندی شاپور اهواز، از وقوع حادثه‌ی دلخراش سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به درون کانال آب در محور اندیمشک – سد دز (کیلومتر ۵) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران  احمدی بلوطکی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم‌پزشکی جندی شاپور اهواز، از وقوع حادثه‌ی دلخراش سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به درون کانال آب در محور اندیمشک – سد دز (کیلومتر ۵) خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۰۶:۳۲ صبح روز بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۴ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس اندیمشک به محل اعزام شدند.

احمدی بلوطکی افزود: در این حادثه، یک نفر آقای ۲۵ ساله مصدوم شد که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک منتقل گردید.

وی ادامه داد: متأسفانه دو نفر آقا به ترتیب ۲۱ و ۲۵ ساله نیز در این سانحه جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی خوزستان در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه؛ از رانندگان خواست در هنگام رانندگی در محورهای لغزنده و حاشیه سدها و کانال‌های آبی با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

منبع خبرگزاری فارس 

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، سقوط خودرو
خبرهای مرتبط
رتبه جهانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲۲۹ پله صعود کرد
حادثه واژگونی اتوبوس در محور شوش به اهواز
مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد؛
مراجعه بیش از ۲۸۱ هزار بیمار با علائم عفونت حاد تنفسی به بیمارستان‌های خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط خودرو به کانال آب در اندیمشک ۲ فوتی برجای گذاشت
معلمان، معماران هویت ملی و آینده ایران هستند
آخرین اخبار
معلمان، معماران هویت ملی و آینده ایران هستند
سقوط خودرو به کانال آب در اندیمشک ۲ فوتی برجای گذاشت