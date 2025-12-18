رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به آماده‌باش بیش از ۲۵ هزار نیروی عملیاتی در زمستان امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تشریح طرح ملی امدادونجات زمستانه ۱۴۰۴، اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۴۲۹ پایگاه و مرکز امدادی در سراسر کشور در این طرح مشارکت فعال دارند که شامل پایگاه‌های ثابت، پست‌های موقت زمستانه، مراکز امداد هوایی، توانا، تیم‌های واکنش سریع، آنست و مراکز پشتیبانی کنترل و هماهنگی عملیات است.

وی افزود: از این تعداد، ۶۴۷ پایگاه ثابت و ۹۸ پست موقت زمستانه در محور‌های مواصلاتی و مناطق حادثه‌خیز کشور مستقر شده‌اند و همچنین ۳۲ مرکز استان، ۳۶ پایگاه آنست (آموزش و نگهداری سگ‌های تجسس و زنده‌یاب)، ۲۲ مرکز امداد هوایی، ۳۱مراکز توانا، ۳۶ تیم واکنش سریع و ۵۳۵ مرکز پشتیبانی، کنترل و هماهنگی عملیات و پوشش امدادی این طرح را تکمیل می‌کنند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به توان عملیاتی نیرو‌های امدادی گفت: در طول اجرای این طرح، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تیم عملیاتی فعال هستند و بیش از ۲۲ هزار نجاتگر داوطلب تخصصی به همراه ۳ هزار و ۴۰۰ نیروی تخصصی کادر، آماده ارائه خدمات امداد و نجات به هموطنان در شرایط جوی زمستانه هستند.

محمودی در ادامه به تجهیزات و لجستیک امدادی اشاره کرد و افزود: ناوگان لجستیک امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این طرح شامل ۶ هزار و ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و تجهیزات امدادی است که از این تعداد می‌توان به یک‌هزار و ۲۵۰ دستگاه آمبولانس، یک‌هزار و ۲۷۰ خودروی امدادی، ۱۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۴۷۳ خودروی نجات، ۵۰ خودروی ویژه عملیاتی آرگو، ۳۰ خودروی فرماندهی ارتباطات، ۱۲۲ موتورسیکلت آمبولانسی، ۵۵۴ موتورسیکلت امدادی و ۲ هزار و ۷۱۷ خودروی پشتیبان عملیات اشاره کرد. همچنین ۱۷ فروند بالگرد نیز برای پوشش حوادث احتمالی در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های امدادی گفت: در طرح زمستانه ۱۴۰۴، تعداد پایگاه‌های امدادونجات نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و ناوگان خودرویی جمعیت هلال احمر نیز با افزوده شدن حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو شامل ۳۰۰ دستگاه آمبولانس و ۶۰۰ دستگاه خودروی امدادی، نسبت به طرح زمستانه سال ۱۴۰۳ تقویت شده است.

