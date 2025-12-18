باشگاه خبرنگاران جوان - اجراهای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» در بخشهای «تئاتر صحنهای»، «دیگرگونههای اجرایی» و «تئاتر کودک و نوجوان» از ۲۸ آذرماه تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ در سالنها و فضاهای نمایشی شهر تهران برگزار میشود.
در بخش تئاتر صحنهای، آثار منتخب جشنواره در سالنهای استاد انتظامی (خانه هنرمندان ایران)، استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میروند.
بخش دیگر گونههای اجرایی جشنواره با هدف گسترش تئاتر در فضاهای شهری، از ۲۸ آذر تا ۳ دیماه، طبق جدول در نقاط مختلف تهران میزبان مخاطبان خواهد بود.
در بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز نمایشها در پردیس تئاتر تهران و مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا میشوند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت رایگان این جشنواره به سایت «تیوال» مراجعه کنند.
آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز ۲۷ آذرماه و آیین اختتامیه آن روز ۴ دیماه ۱۴۰۴ با معرفی آثار و هنرمندان برگزیده در بخشهای مختلف برگزار میشود.
هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی آذر و دیماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
