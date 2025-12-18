باشگاه خبرنگاران جوان - امامی یگانه امروز در جریان سفر به شهرستان سرعین و بررسی میدانی از روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح کمربندی این شهر گفت: برای تکمیل فاز اول این طرح هم در مجموع پنج هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است.

او با بیان اینکه تاکنون برای تکمیل تقاطع غیرهمسطح کمربندی شهر سرعین یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز برای تکمیل این پل تامین منابع شده است.

استاندار اردبیل بیان کرد: براساس گزارش مسئولان مرتبط در صورت تخصیص یک هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق بانک شهر، فاز اول این پروژه اردیبهشت سال آینده افتتاح شده و عملیات اجرایی فاز دوم پل نیز در سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

امامی یگانه افزود: احداث کمربندی یکی از مطالبات اساسی شهروندان سرعین بود که با همت مسئولان عملیات اجرایی آن از اسفندماه سال گذشته آغاز شد.

