دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال امید ایران با آلومینیوم اراک به دلیل شرایط جوی نامساعد لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران قرار بود از ساعت ۱۳ امروز -پنجشنبه بیست و هفتم آذر- در آخرین روز مینی کمپ اراک دیداری دوستانه مقابل آلومینیوم برگزار کند.

با این وجود با توجه به بارش سنگین برف، فراهم نبودن شرایط زمین و احتمال مصدومیت این بازیکنان طبق توافق کادرفنی ۲ تیم، این بازی دوستانه لغو شد.

برهمین اساس پس از جلسه فنی ملی‌پوشان، این مینی کمپ ۳ روزه به اتمام رسید و بازیکنان در اختیار تیم‌های باشگاهی خود قرار خواهند گرفت.

مرحله بعدی اردوی آماده‌سازی تیم ملی امید پیش از جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، از هفت دی در امارات انجام خواهد شد که شاگردان امیدرضا روانخواه روز ۱۱ دی در جریان این اردو یک بازی دوستانه مقابل چین برگزار خواهند کرد.

برنامه تیم ملی امید در مرحله گروهی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال در عربستان به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد؛ ساعت ۱۷ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

