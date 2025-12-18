باشگاه خبرنگاران جوان - در سال ۲۰۲۶، اکسسوری‌ها دیگر نقش تزئینی صرف ندارند؛ آنها ابزار بیان احساس، هویت و سبک زندگی‌اند. طراحان داخلی معتقدند خانه‌های آینده با جزئیات تعریف می‌شوند؛ جزئیاتی که هم حس دارند، هم داستان و هم کارکرد. از نورپردازی‌های مجسمه‌گون گرفته تا اشیای دست‌ساز و الهام‌گرفته از طبیعت، اکسسوری‌ها به قلب طراحی داخلی وارد شده‌اند.

بازگشت متریال‌های طبیعی و خام

چوب طبیعی، سنگ، سرامیک دست‌ساز، سفال و شیشه‌های بازیافتی در صدر انتخاب طراحان قرار دارند. اکسسوری‌هایی با بافت خام و پرداخت ناقص، حس اصالت و زمین‌گرایی را وارد فضا می‌کنند. گلدان‌های سفالی نامتقارن، کاسه‌های سنگی و ظروف دست‌ساز، جایگزین نمونه‌های صنعتی و براق شده‌اند.

نورپردازی دکوراتیو؛ فراتر از روشنایی

در ۲۰۲۶، چراغ‌ها به عناصر هنری تبدیل می‌شوند. آباژور‌ها و لوستر‌هایی با فرم‌های ارگانیک، خطوط منحنی و طراحی مجسمه‌گونه، به‌عنوان نقطه کانونی فضا عمل می‌کنند. نور‌های گرم، ملایم و لایه‌ای جای نور‌های سرد و مستقیم را گرفته‌اند و بیشتر بر ایجاد حس آرامش تمرکز دارند.

آینه‌های خاص با فرم‌های نرم و نامتقارن

آینه‌های ساده و چهارگوش جای خود را به آینه‌هایی با لبه‌های موج‌دار، بیضی و ارگانیک داده‌اند. این آینه‌ها علاوه بر کارکرد کاربردی، نقش یک اثر هنری را ایفا می‌کنند و به بزرگ‌تر و زنده‌تر دیده شدن فضا کمک می‌کنند.

پارچه‌های دکوراتیو با بافت و شخصیت

کوسن‌ها، پتو‌های دکوراتیو و رانر‌ها با پارچه‌هایی مانند بوکله، لینن ضخیم، مخمل مات و بافت‌های دست‌دوز ترند شده‌اند. ترکیب چند بافت متفاوت در یک فضا، بدون شلوغی بصری، از ویژگی‌های مهم دکور ۲۰۲۶ است. رنگ‌ها اغلب در طیف‌های خنثی گرم، سبز زیتونی، سفالی و کرم دیده می‌شوند.

اکسسوری‌های دست‌ساز و هنری

خانه‌های ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری شخصی‌اند. اشیای دست‌ساز، آثار هنری کوچک، مجسمه‌های مینیمال و حتی صنایع‌دستی بومی، جای اکسسوری‌های تکراری و کارخانه‌ای را گرفته‌اند. هر شیء باید داستانی برای گفتن داشته باشد.

گیاهان؛ اما آگاهانه و انتخاب‌شده

گیاهان همچنان محبوب‌اند، اما با رویکردی مینیمال‌تر. گلدان‌های خاص با طراحی ساده، گیاهان بزرگ با فرم مجسمه‌گونه یا ترکیب چند شاخه طبیعی خشک‌شده، جایگزین شلوغی سبز سال‌های قبل شده‌اند.

رنگ‌های اکسسوری؛ گرم، آرام و ماندگار

پالت رنگی اکسسوری‌ها در ۲۰۲۶ شامل بژ، شنی، کرم، قهوه‌ای خاکی، سبز خزه‌ای، آبی دودآلود و مشکی مات است. رنگ‌ها مکمل فضا هستند، نه غالب؛ هدف ایجاد آرامش بصری و عمق احساسی است.

منبع: همشهری آنلاین