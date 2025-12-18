معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به افزایش قیمت خودرو، گفت: مجرمان سایبری از این امر سوءاستفاده کرده و با آگهی کردن خودرو در سایت‌های واسط به دنبال سرقت از شهروندان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد مختاررضایی با بیان اینکه دریافت بیعانه کلیدواژه اصلی بسیاری از کلاهبرداری‌های فروش خودرو در سایت‌های واسط است، اظهار کرد: مجرمان سایبری با آگهی کردن خودرو با قیمت پایین‌تر از حد معمول به دنبال فریب شهروندان هستند و پس از تماس خریداران، آنها را تشویق به واریز وجهی به عنوان پیش پرداخت یا بیعانه می‌کنند تا خودرو را برای آنها نگهدارند و به کس دیگری نفروشند.

 وی با بیان اینکه بعد از تماس خریدار فروشنده تأکید می‌کند که مشتریان دیگری پای معامله هستند و برای اینکه خیال خریدار راحت شود، باید بیعانه پرداخت کند، افزود: بعد از پرداخت بیعانه یا پیش پرداخت از سوی خریدار، دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش کرده و یا از دسترس خارج می‌کنند.

 این مقام انتظامی یادآور شد: مجرمان سایبری با درج قیمت‌های پایین و غیرمعمول و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، آگهی‌های خود را ثبت می‌کنند تا ردی از آنها باقی نماند.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه درصد بالایی از پرونده‌های کلاهبرداری بابت پرداخت بیعانه توسط شاکیان در معاملات آنلاین است، گفت: بهترین راهکار در معاملات آنلاین به خصوص در سایت‌های واسط پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت امن است که بعد از دریافت کالا و تائید شما مبلغ به حساب فروشنده واریز می‌شود.

وی ادامه داد: پرداخت بیعانه، انجام معاملات بدون احراز هویت طرفین معامله در داد و ستد‌های آنلاین، منجر به کلاهبرداری‌های مالی می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت: اگر عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران فضای مجازی در خرید‌های اینترنتی مورد توجه قرار بگیرد درصد زیادی از جرایم مالی کاسته خواهد شد و با رعایت همین نکته به ظاهر ساده، اما پرفریب، از متضرر شدن هموطنان به صورت گسترده پیشگیری خواهد شد.

این مقام انتظامی در پایان یادآور شد: هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری گزارش دهید تا پیگیری لازم انجام شود.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس فتا ، کلاهبرداری ، فروش خودرو
خبرهای مرتبط
جزئیات پرونده پزشک‌نمای اینستاگرامی با ۵۰ شاکی
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
رئیس پلیس فتای پایتخت اعلام کرد؛
واریز هدیه ۴ میلیونی به مناسبت شب یلدا؛ ترفند جدید کلاهبرداران سایبری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۲۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ایا گران کردن خودرو جرم نیست؟
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ انسداد موقت یا کامل چند محور
اعمال محدودیت تردد در مسیر تهران–شمال از ساعت ۱۲
تسلیت رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پی درگذشت فداکار خدمت محمد قربان
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد
باید الگوی محله‌محوری را در سطح کشور افزایش دهیم
کاهش تصادفات فوتی پایتخت در هفته پایانی آذر ماه
آخرین اخبار
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
تسلیت رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پی درگذشت فداکار خدمت محمد قربان
باید الگوی محله‌محوری را در سطح کشور افزایش دهیم
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ انسداد موقت یا کامل چند محور
کاهش تصادفات فوتی پایتخت در هفته پایانی آذر ماه
اعمال محدودیت تردد در مسیر تهران–شمال از ساعت ۱۲
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد
هشدار پلیس فتا در خصوص انتشار بدافزاری به نام یکی از اپلیکیشن‌های بانکی
مرحله دوم طرح یسنا شب یلدا واریز می‌شود
كسب مقام اول تیمی فراجا در مسابقات قرآنی خواهران شاغل در نیروهای مسلح
تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۲۲ استان کشور
رهاسازی ۵۹۱ خودروی گرفتار در برف و سیلاب/ ۱۳ هزار نفر امدادرسانی شدند
آموزش نحوه بستن زنجیر چرخ + فیلم
تست تصادف شرط تولید و واردات خودرو است
کلاهبرداری با شگرد گرفتن بیعانه در فروش خودرو