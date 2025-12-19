باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح محله‌محوری این وزارتخانه برای توانمندسازی معلولان گفت: در سازمان بهزیستی از دههٔ ۱۳۷۰ طرحی با عنوان «CBR» یا توان‌بخشی اجتماع‌محور وجود دارد که در قالب آن، حدود ۲۵۰۰ گروه خودیار در حوزه معلولان شکل گرفته است همچنین در حوزه تأمین مالی و زنان سرپرست خانوار نیز حدود پنج هزار گروه ایجاد شده است.

عضو هیئت دولت اظهار کرد: آنچه ما دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم این الگو را در سطح کشور افزایش دهیم تا در محله‌های مختلف ایجاد شوند؛ اینها گروه‌هایی خودیار هستند و با حداقل مداخلات دولت شکل می‌گیرند.

میدری بیان کرد: مقرر شده است در دولت، چگونگی اجرای این کار ارائه و از همه ظرفیت‌های دستگاه‌ها در جهت ایجاد گروه‌های همیار استفاده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: گروه‌های همیار می‌توانند در حوزه‌های مختلفی از جمله معلولان، بیماران خاص، زنان سرپرست خانوار، هنرمندان و ورزشکاران شکل بگیرند و درواقع، تشکیل گروه‌های همیار نقطه آغاز محله‌محوری است.