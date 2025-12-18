باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در توضیح مأموریت و اهمیت مرکز آزمون تصادف که به‌تازگی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح شد، اظهار کرد: وظیفه این مرکز آن است که هر خودرویی که مراحل طراحی را پشت سر گذاشته و قرار است وارد خط تولید شود، الزاماً آزمون تصادف را با موفقیت طی کند و تنها در صورت کسب امتیاز‌های لازم، مجوز تولید انبوه و عرضه به مردم را دریافت کند.

وی افزود: این الزام صرفاً شامل خودرو‌های تولید داخل نیست؛ بلکه خودرو‌های وارداتی که تیراژ واردات آنها بیش از ۵۰۰ دستگاه است نیز باید حتماً این آزمون را پشت سر بگذارند و به هیچ عنوان صرف خارجی یا وارداتی بودن، دلیلی برای معافیت از آزمون تصادف نخواهد بود.

سردار حسینی با تأکید بر نقش کلیدی وسیله نقلیه در وقوع تصادفات و پیامد‌های پس از آن تصریح کرد: با توجه به نقش ویژه خودرو در بروز تصادفات و شدت خسارات جانی و مالی، توجه به ایمنی وسایل نقلیه از اوجب واجبات است. اگر به نقطه‌ای برسیم که همه خودرو‌های کشور از استاندارد‌های ایمنی لازم برخوردار باشند، حتی در صورتی که سایر مؤلفه‌ها مانند وضعیت راه‌ها یا قوانین بدون تغییر باقی بمانند، در بدبینانه‌ترین حالت حداقل ۳۰ درصد کاهش در تصادفات، جان‌باختگان و مجروحان را شاهد خواهیم بود.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: اگر در کنار ارتقای ایمنی خودروها، بتوانیم زیرساخت‌های جاده‌ای را بهبود دهیم و سامانه‌های هوشمند نظارت بر رفتار رانندگان را متناسب با نیاز کشور توسعه دهیم، به‌گونه‌ای که عامل انسانی، راه و وسیله نقلیه همگی در تراز استاندارد خود قرار گیرند، رسیدن به عدد کمتر از ۴ تا ۵ هزار جان‌باخته ناشی از تصادفات در سال، هدفی دست‌یافتنی و دور از انتظار نخواهد بود.

وی تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم یک اقدام کاملاً هم‌افزا و هماهنگ است؛ بسته‌ای جامع شامل ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، بهبود راه‌ها، اصلاح و اجرای مؤثر قوانین و مقررات، تقویت سامانه‌های هوشمند و ارتقای رفتار ترافیکی کاربران راه.

سردار حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با اجرای این مجموعه اقدامات و همت همه دستگاه‌های مسئول، به روزی برسیم که تلفات ناشی از تصادفات به شکل چشمگیری کاهش یابد و کمتر از چهار تا پنج هزار نفر از هموطنانمان را سالانه در حوادث رانندگی از دست بدهیم.