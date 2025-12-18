ماریو آلبرتو پینیدا مارتینز در کمال ناباوری و در کنار نامزدش با شلیک گلوله کشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماریو آلبرتو پینیدا مارتینز مدافع ۳۳ ساله تیم بارسلونا اس‌سی اکوادور، بعدازظهر چهارشنبه -۱۷ دسامبر- و نامزدش به نام جیسلا فرناندس جان، در یک فروشگاه عرضه گوشت در منطقه سامانس ۴ در شمال گوایاکیل به ضرب گلوله کشته شد.

لتی مارتینس مادر این فوتبالیست به همراه یکی از کارکنان محل حادثه مجروح شدند.

 بر اساس اطلاعات اولیه پلیس، پینیِدا به‌همراه مادر و نامزدش برای انجام خرید به محل آمده بود که توسط مهاجمان مورد هدف قرار گرفت.

فوتبالیست اکوادوری به ضرب گلوله کشته شد

یک مقام امنیتی درخصوص کشته شدن این فوتبالیست گفت: طبق گفته شاهدان، ضاربان با دو موتورسیکلت تردد می‌کردند. یکی از موتورسیکلت‌ها در یک پارکینگ نزدیک یک مرکز خرید به‌ صورت رها شده پیدا شد. حمله به‌طور مستقیم متوجه این فوتبالیست و نامزدش بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
رابطهشون با فوتبالیست خوب نیس انگار

احتمالا واسه شرط بندی هم بوده
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
آمریکای لاتین چخبره
۰
۲
