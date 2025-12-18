اداره کل هواشناسی استان تهران از ماندگاری هوای سرد تا اواسط هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، قسمتی ابری تا ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین با فعالیت سامانه بارشی به تناوب تا روز جمعه در بعضی ساعت‌ها در سطح استان، افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق و در پاره‌ای از مناطق به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات گاهی بارش برف و باران و مه در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و گاهی وزش باد نسبتا شدید تا وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته آینده در سطح استان روند کاهش نسبی دما و یخبندان به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش بینی می‌شود. 

آسمان تهران فردا (۲۸ آذر) نیمه‌ابری تا ابری و وزش باد، گاهی افزایش باد با احتمال بارش پراکنده با حداقل دمای یک و حداکثر دمای ۷ درجه و همچنین طی شنبه (۲۹ آذر) کمی ابری تا نیمه‌ابری، وزش باد و گاهی افزایش باد با حداقل دمای یک و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

