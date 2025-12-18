پزشکیان گفت: با کمک مردم می توان خیلی کارها انجام داد و اگر مردم پشتوانه ما باشند هر کاری شدنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان رئیس جمهور در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم استان قدرت و همراهی مردم بود که در جنگ ۱۲ روزه دشمنان ما را که آمده بودند کشور ما را تجزیه کنند، خوار و ذلیل و ناامید کرد.

او افزود: اعتماد به مردم و همراهی مردم تمام مشکلات را حل می کند.

پزشکیان عنوان کرد: ما باید باور داشته باشیم که نباید از کسی در دنیا عقب باشیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر دغدغه کمک به مردم داشته باشیم و بخواهیم که در شرایط موجود تغییر ایجاد کنیم، راه آنرا پیدا خواهیم کرد؛ اما اگر در انتظار مصوبه مجلس و اقدام دولت باشیم، به جایی نخواهیم رسید.

