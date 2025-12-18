کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه استقلال از پرسپولیس را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در خصوص شکایات باشگاه استقلال تهران علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر فحاشی گسترده پرتاب اشیاء و سنگ و ایجاد فضای تهدید آمیز از سوی بخشی از تماشاگران میزبان در بازی مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۴ پرسپولیس و استقلال از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و همچنین نقض اصول کلی رفتار حرفه‌ای ایجاد تنش، درگیری بی‌نظمی و رفتار تحریک آمیز از سوی آقای سرژ اوریه بازیکن تیم پرسپولیس در پایان مسابقه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه در خصوص بخش اول شکایت شاکی سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ بر اساس گزارش مقامات رسمی مسابقه اتخاذ تصمیم به عمل آمده و موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد مستند به ماده ۲۵ مقررات انضباطی قرار توقف رسیدگی و در خصوص دیگر شکایت شاکی نیز با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و نظربه اینکه ادله اثباتی کافی و اقناع آوری نسبت به موضوعات ادعایی ارائه و تحصیل نگردیده است مستند به ماده ۹۵ مقررات یاد شده حکم بر برائت صادر میگردد.

 رای صادر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف میباشد.

عدالتم آرزوس...
۲۰:۰۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
اگه چیزی غیر ازین بود تعجب داشت
