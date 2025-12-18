نماینده ویژه ریاست جمهوری و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه گفت که انگلیس و اتحادیه اروپا هنوز در «دنیای بایدن» زندگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کریل دمیتریف، نماینده ویژه ریاست جمهوری و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF)، در مورد سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به مردم، گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مشکلات جدی را از دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق به ارث برده است، اما او برخلاف انگلیس و اتحادیه اروپا به سرعت و قاطعانه برای رسیدگی به آنها در سیاست داخلی و خارجی اقدام می‌کند.

او در صفحه X خود نوشت: «رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور بایدن یک آشفتگی به ارث برده است و او به سرعت در حال رفع آن در داخل و خارج از کشور است.»

به گفته وی، هنوز مشخص نیست که چرا انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا نمی‌توانند با همان کارایی به مسائلی مانند مهاجرت گسترده و افزایش جرایم مهاجران بپردازند. دمیتریف در پایان گفت: «شاید به این دلیل که بریتانیا/اتحادیه اروپا هنوز در دنیای بایدن زندگی می‌کنند.»

بنا به گزارش‌ها، ترامپ در سخنرانی خود خطاب به مردم آمریکا گفت که در نتیجه سیاست‌های او، ایالات متحده برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته شاهد مهاجرت معکوس بوده است. او خاطرنشان کرد: «مهاجران به خانه‌های خود بازمی‌گردند و مسکن و مشاغل بیشتری برای آمریکایی‌ها به جا می‌گذارند.»

منبع: تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جو بایدن
