مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: دیروز ۶۲۵ میلیون مترمکعب از سبد ۸۵۰ میلیونی گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء مصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی روز پنجشنبه - ۲۷ آذر - با اشاره به اینکه روزانه حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز در فصل سرما به شبکه تزریق می شود، اظهار داشت: از این مقدار ۴۳۵ میلیون مترمکعب خط مبنایی مصرف خانگی، تجاری و صنایع جزء است که هر چه مقدار این عدد بیشتر میشود، مجبوریم به بقیه مصرفکنندگان و مشترکان که بیشتر بخشهای انرژیبر هستند، محدودیت اعمال کنیم.
وی با بیان اینکه دیروز ۶۲۵ میلیون مترمکعب از سبد ۸۵۰ میلیونی در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء مصرف شد افزود: پیشبینی میشود تا آخر هفته یعنی روز جمعه به دلیل استمرار و ورود توده هوای سرد در کشور بهویژه در نقاط جنوب، فلات مرکزی و شمال شرق کشور این عدد به ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد. هفته آینده و هفته بعد از آن نیز طبق پیشبینی هواشناسی دمای هوا کاهشی است و طبیعتاً مصرفکننده خانگی مقدار مصرف خود را با دما تنظیم میکند.
۷۲ درصد مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه ۷۲ درصد مصرف گاز دیروز مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء است و در آرایش مصرف در فصل زمستان این عدد به ۸۰ درصد میرسد ادامه داد: ۲۰ درصد گاز باقیمانده در شبکه را بقیه مصرفکنندگان از جمله صنایع عمده، نیروگاهها و مصارف عملیاتی مصرف میکند و وقتی که سهم مصرفکننده خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۸۰ درصد میرسد، طبیعتاً بقیه مصرفکنندگان به سوخت دوم سوئیچ میشوند.
توکلی با بیان اینکه وزارت نفت بهصورت یکپارچه یک سبد سوخت را تعریف کرده و این سبد سوخت در ارتباط با نیروگاهها و صنایع دارای سه بخش گاز طبیعی، گازوئیل و نفتکوره است بیان کرد: زمانی که در آرایش مصرف زمستانی مقدار بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء افزایش پیدا میکند طبیعتا نیروگاهها روی سوخت مایع سوئیچ میکنند.
وی با اشاره به اینکه مصرف گاز در چهار روز گذشته ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است، گفت: از ابتدای آبان پایشهای مستمر را انجام دادیم، بدون هیچگونه چشمپوشی و اغماضی اخطار و قطع گاز ادارات را داشتهایم بهطوریکه گاز بخشی از زیرمجموعههای وزارت نفت را هم قطع کردهایم، طبق مصوبه دستگاههای دولتی باید ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند.
محاسبه تعرفه گاز براساس ۱۳۰۰ منطقه اقلیمی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه پیشتر تعرفهها بر اساس پنج اقلیم محاسبه میشد، اما اکنون این تقسیمبندی به حدود ۱۳۰۰ منطقه اقلیمی افزایش یافته تا میانگین مصرف هر شهر بهطور دقیقتر و عادلانهتر لحاظ شود افزود: تعداد پلههای تعرفه از ۱۲ پله غیراستاندارد به چهار پله استاندارد کاهش یافته است؛ بر این اساس تنها حدود ۲ درصد از مشترکان پرمصرف مشمول افزایش میشوند.
توکلی با اشاره به اینکه اگر ادارات طبق الگو مصرف داشته باشند، براساس پله سوم محسوب میشود گفت: هماکنون اگر در پله اول و دوم باشند کممصرف، پله سوم بدمصرف و پله چهارم بسیار بدمصرف محسوب میشوند، ۲ درصد از مجموعه مشترکان ما پله چهارم هستند اما ۶ درصد از مجموعه گاز کشور را بهویژه در فصل سرد مصرف میکنند.
وی دمای آسایش را بین ۱۸ تا ۲۱ درجه دانست و اظهار کرد: اگر در اوج زمستان یک درجه سانتیگراد کاهش دمای محیط در شبکه گاز کشور داشته باشیم، به اندازه یک فاز پارس جنوبی یعنی ۲۵ میلیون مترمکعب به شبکه کمک میشود.
کاهش ۳۵ درصدی با راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها
معاون وزیر نفت با بیان اینکه با اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی گرمایشی در بخش ساختمان، مصرف انرژی در این بخش حدود ۳۵ درصد کاهش مییابد تصریح کرد: همچنین دمای پکیج و آبگرمکن بین ۵۰ تا ۶۰ درجه تنظیم شود.
توکلی به طرح تعویض بخاریهای گازی موجود در ایران با بخاریهای بهینه مصرف را یکی از راهکارها برای کاهش گاز مصرفی مشترکان خانگی و تجاری دانست و گفت: این طرح همسو با اجرای مصوبه شورای اقتصاد و بهمنظور بهینهسازی مصرف گاز در کشور تدوین شده است؛ امسال حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ بخاری قرارداد شده و تا آخر سال نصب ۳۰۰ هزار بخاری راندمان بالا هدفگذاری شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه هماکنون حدود ۱۰۰ هزار بخاری از این نوع بخاریها توزیع شده و تا آخر سال ۳۰۰ هزار عدد و این رقم به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار در دو سال آینده میرسد ادامه داد: کاهش مصرف انرژی با توزیع بخاریهای گازی راندمان بالا موثر است و بخاریهای گازی با راندمان بالای ۸۵ درصد را جایگزین بخاریهای فعلی میشود.
توکلی با اعلام اینکه پارسال هیچ قطع گازی در بخش خانگی در کشور نداشتیم تصریح کرد: از ابتدای امسال تا هماکنون تمام تمهیداتی که مرتبط با دستگاههای مولد انرژی هستند، انجام شده است و قطع گاز در برخی از بخش خانگی مشکل فنی داشته و جزو قوانین ما قطع گاز بخش خانگی نیست اما قبوض پلههای چهارم برای این مشترکان بازدارندگی دارد.