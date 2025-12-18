پس از پیشنهاد غلامرضا محمدی و موافقت فدراسیون کشتی، صادق گودرزی بعنوان سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، که به تازگی حکم سرمربیگری تیم نوجوانان را دریافت کرده بود به فدراسیون کشتی پیشنهاد داد تا به منظور حفظ سرمایه‌های کشتی کشور و پشتوانه‌سازی برای مربیگری تیم ملی،‌ صادق گودرزی قهرمان جهان و المپیک بعنوان سرمربی تیم نوجوانان انتخاب شود که فدراسیون کشتی با این پیشنهاد موافقت و گودرزی را بعنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.

غلامرضا محمدی نیز بعنوان مدیر فنی تیم‌های کشتی پایه (نونهالان و نوجوانان) و مشاور فنی رئیس فدراسیون کشتی منصوب شد.

محمدی درباره تصمیمش گفت: هدفم رشد کشتی پایه و ساختن کشتی‌گیران نونهال و نوجوان است و دوست دارم که تمام تجربیاتم را در خدمت کشتی ایران بگذارم. به همین منظور به فدراسیون کشتی پیشنهاد دادم تا از صادق گودرزی قهرمان جهان و المپیک بعنوان سرمربی نوجوانان استفاده شود چراکه وی بهترین گزینه برای این رده محسوب می‌شود و من هم کنار این بزرگواران هستم.

وی ادامه داد: وقتی این پیشنهاد را به فدراسیون دادم، آقای دبیر موافقت کرد و من فکر کردم مسئولیتم کم شده اما بلافاصله رئیس فدراسیون مسئولیت سنگین‌تر و بیشتری برگردن من نهاد و آن هم مشاوره در امور فنی و حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور در تبریز و قهرمانی جوانان کشور که در هفته‌های آینده برگزار می‌شود، بود.

محمدی خاطرنشان کرد: هدف همه ما اعتلا و رشد کشتی کشور و افتخارآفرینی قهرمانان ما در میادین مهم و اهتزاز پرچم ایران است و خود را عضو کوچکی از جامعه کشتی و خدمتگزار کشتی و مردم می‌دانم.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی آزاد
۱۵:۵۵ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
ماشاءالله به پهلوانان
