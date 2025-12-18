آبشار زیبا همراه با بارش باران در جاده لار به بستک در استان فارس سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان فارس به دلیل برخورداری از بیش از سه هزار اثر تاریخی درفهرست آثار ملی و چهار اثر تاریخی درفهرست آثار جهانی قرا دارد.  استان نه تنها میزبان گردشگران داخلی است؛ بلکه هزاران گردشگر از نقاط مختلف حهان به این استان تاریخی سفر می‌کنند.
آبشار زیبا همراه با با بارش باران در جاه لار به بستک استان فارس سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری ، بارش باران
