باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریمهایی را علیه ۴۱ کشتی دیگر از ناوگان سایه روسیه اعمال کرد و مجموع کشتیهای تعیینشده را به تقریباً ۶۰۰ کشتی رساند.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که اکنون ورود این کشتیها به بنادر اتحادیه اروپا ممنوع شده است و دیگر نمیتوانند طیف وسیعی از خدمات مربوط به حملونقل دریایی را دریافت کنند.
اتحادیه اروپا تاکنون ۱۹ بسته تحریمی علیه روسیه وضع کرده است، اما مسکو موفق شده است با اکثر اقدامات سازگار شود و هنوز میلیونها بشکه نفت به هند و چین میفروشد، البته با تخفیف نسبت به قیمتهای جهانی.
بخش عمدهای از این محمولهها با استفاده از ناوگان سایهای از کشتیهایی که خارج از صنعت دریایی غرب فعالیت میکنند، حمل میشود.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهایی را علیه مرتضی لخانی و اعتبار ایوب، تاجران نفت روسیه، به دلیل فراهم کردن امکان دور زدن تحریمهای غرب علیه صادرات نفت خام روسیه تصویب کرد.
منبع: رویترز