ترکیب تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال تراکتور در چارچوب رقابت‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (پنج‌شنبه، ۲۷ آذر) میزبان پرسپولیس است. 

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، تیبور هلیلویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی هاشم نژاد، اودیل خامروبکوف، محمد نادری، تومیسلاو اشترکال و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، اوستون اورونوف و محمد خدابنده‌لو.

