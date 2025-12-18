باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اسپورت ۲۴، دولت آمریکا در اقدامی جنجالی اعلام کرد ورود هواداران تیمهای ملی ایران، هائیتی، سنگال و ساحل عاج در دوران برگزاری جام جهانی به این کشور به خاطر ملاحظات امنیتی ملی ممنوع است.
این تصمیم دولت ترامپ موجی از بحث و جدل را در سطح بینالمللی ایجاد کرده است. این تصمیم در چارچوب گسترش فهرست کشورهایی است که مشمول محدودیتهای ویزای ورودی هستند و به معنای محرومشدن هزاران هوادار از حمایت مستقیم تیمهای ملی کشورهایشان در ورزشگاههای آمریکاست.
این تصمیم با انتقادهای شدید در محافل ورزشی و حقوقی مواجه و به عنوان اقدامی خودسرانه توصیف شده است که هدفش هوادارانی است که تنها میخواهند از تیمهای ملی خود در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حمایت کنند.
این تصمیم در تاریخ جامهای جهانی «بیسابقه» توصیف شده است. طبق گزارش روزنامه فرانسوی «اکیپ» به نقل از حساب «The Touchline» در پلتفرم «ایکس»، این فهرست ممکن است به تیم پنجمی نیز گسترش یابد و آن تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو است که باید در پلیآف بازی کند.
بر اساس همین منابع، فرمانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هفته گذشته امضا کرده است، ممنوعیت کامل سفر هواداران عادی از کشورهای مذکور را در طول دوره برگزاری مسابقات اعمال میکند. تنها استثناها شامل هیأتهای رسمی بازیکنان، کادر فنی و خانوادههای مستقیم آنها میشود اما هواداران عادی از حضور در ورزشگاههای آمریکا برای تماشای مسابقات محروم خواهند بود.
