کاخ سفید در اقدامی جنجالی و بی‌سابقه به هواداران ایران و سه کشور دیگر برای دیدن بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اجازه ورود به آمریکا را نخواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اسپورت ۲۴، دولت آمریکا در اقدامی جنجالی اعلام کرد ورود هواداران تیم‌های ملی ایران، هائیتی، سنگال و ساحل عاج در دوران برگزاری جام جهانی به این کشور به خاطر ملاحظات امنیتی ملی ممنوع است.

این تصمیم دولت ترامپ موجی از بحث و جدل را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. این تصمیم در چارچوب گسترش فهرست کشورهایی است که مشمول محدودیت‌های ویزای ورودی هستند و به معنای محروم‌شدن هزاران هوادار از حمایت مستقیم تیم‌های ملی‌ کشورهایشان در ورزشگاه‌های آمریکاست.

این تصمیم با انتقادهای شدید در محافل ورزشی و حقوقی مواجه و به عنوان اقدامی خودسرانه توصیف شده است که هدفش هوادارانی است که تنها می‌خواهند از تیم‌های ملی خود در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان حمایت کنند.

این تصمیم در تاریخ جام‌های جهانی «بی‌سابقه» توصیف شده است. طبق گزارش روزنامه فرانسوی «اکیپ» به نقل از حساب «The Touchline» در پلتفرم «ایکس»، این فهرست ممکن است به تیم پنجمی نیز گسترش یابد و آن تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو است که باید در پلی‌آف بازی کند.

بر اساس همین منابع، فرمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته امضا کرده است، ممنوعیت کامل سفر هواداران عادی از کشورهای مذکور را در طول دوره برگزاری مسابقات اعمال می‌کند. تنها استثناها شامل هیأت‌های رسمی بازیکنان، کادر فنی و خانواده‌های مستقیم آنها می‌شود اما هواداران عادی از حضور در ورزشگاه‌های آمریکا برای تماشای مسابقات محروم خواهند بود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جام جهانى ، هواداران فوتبال
خبرهای مرتبط
 فریاد «لبیک یا حسین» پاسخ تماشاگران عراقی به اهانت هواداران سعودی + فیلم
مدیرکل امنیتی استانداری تهران:
باشگاه‌های فوتبال تهران به ایجاد کانون هواداری ملزم شدند
جایزه بهترین هواداران دنیا به عراق رسید! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۸
در انتظار بررسی: ۷
Italy
ناشناس
۰۲:۰۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
یعنی اگه ویزا میدادن کسانی در این مملکت هستند که هزاران دلار بدن برن آمریکا فقط بازی رو ببینند؟ اگه از خودتون با پول بیت المال نیست پس کیه؟ آمارشونو دربیارید ببینیم کیا اعتراض کردند به این اقدام آمریکا؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۰:۴۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
کار عاقلانه ای کرده / ممکنه یه عده بعنوان تماشگر وارد بشن و بخوان عملیاتی در امریکا انجام بدن
۹
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
اگر فیفا زنده است ، جلوی این اقدامات خلاف آمریکا
را بگیرد !!!!!
آمریکاییها فوتبال را کاملا سیاسی کرده اند ! آنوقت فیفا
به کشورهای دیگر می گوید فوتبال را سیاسی نکنید
و ،،،،،،،،،،!!!
۲
۸
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
اخيييى ميلياردرا و املاكيا و دلالا و اقازاده ها نميتونن برن امريكا فوتبال ببينن خيلى ناراحت شدم امشب خوابم نميبره
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علي
۲۳:۵۶ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
بگيد ورزش سياسي نيست، بزرگترين سياست ورزش است،خدا وكيلي اگر ايران ميزبان بود چي ميگفتي ؟
۱
۱۰
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۰۲:۰۵ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
میزبان جام جهانی باشیم ؟؟؟ حالت خوبه بابا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
اين کار درستی است مردم عادی حتی توان توی شهر خودشان نداره چه برسه آمریکا این‌ها برای دار دسته پولدار مسوولان کشور است آفرین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
اولا اینکه ما پنج میلیون ایرانی ساکن امریکا داریم. نیازی به ورود هوادار نداریم..‌ ثانیا دولت امریکا حق داره ایرانیارو راه نده. چون ایرانیا خیلی دوست دارن غیر مجاز ساکن امریکا بشن و ما هم که دشمنشون محسوب میشیم
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
هچ جایی مثل ایران بی در پیکر نیست شده جولانگاه افغانیها.
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
مزدم ایران که توان خارج رفتن اونم امریکا رو ندارن
کسایی از این تصمیم ناراحت که سطح زندگیشون شبیه مردم نیست و طبیعیه جبهه بگیرن
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
رئیس‌جمهور ماهم فقط تورم میاره و بهمون طعنه میزنه که یارانه فلانمون شده اینقدر بهمانمون شده اونقدر
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
هوادار ایرانی که اونجا زیاده، اینا منظورشون مسؤلین اضافی وخانواده هاشون ونجومی بگیر های مفت خور کاخ نشین بود، که خوب کاری کردند ممنوع کردن!!!
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
خوب کاری کردن!؟؟
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
عجب ، امریکا زورگوی بزرگی است
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
ایرانی ستیزی دیگه واضح و عیان همه جا انجام میشه
حتی جایزه من درآوردی صلح فیفا هم به طرف میدن

بعد هرکی هر جای دنیا دهن وا کنه بگه آخ اسرائیل...، میگن یهودستیزی. پلیس خبر کنید، مقابله کنید.
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
مجکوم و شکایت به فیفا و نطق تو سازمان ملل هیچ فایده ای نداره

اگه میخواید واقعا بیانیه ای بدید که همه جا شنیده بشه
اعلام کنید تو جام جهانی امسال شرکت نخواهیم کرد

آخه شرکت کنیم هم طبق روال قراره اتوبوسی بازی کنیم تا آخرش به حریف قدرتمند ببازیم، نرفتیم هم نرفتیم، دستکم یکبار صدای اعتراض به تبعیض و ایرانی ستیزیمون به گوش همه میرسه.
تیتر رو مینویسند: ایران در جام جهانی آمریکا شرکت نمی کند.
دیگه نمیتونن سانسور کنن یا تغییر روایت بدن
۲
۷
پاسخ دادن
۱۲۳
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
آخرین اخبار
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز
واکنش کنعانی زادگان به حذف پرسپولیس مقابل تراکتور
کمیته انضباطی: توهین هواداران مشمول کسر امتیاز می‌شود
بیرانوند: شاید تصمیمی بگیرم که خیلی‌ها ناراحت شوند/ من از پرسپولیس انتقام نگرفتم
عزیزی: از پیروانی و کریم باقری عذرخواهی می‌کنم/ بیرانوند بهترین پنالتی‌گیر است
پیروانی: کسی نگفته بود که به من و باقری فحاشی کنند
واکنش شمس آذر به رویارویی با تراکتور در جام حذفی + عکس
گیتی پسند و مس سونگون همچنان بر دور پیروزی
اسکوچیچ: نشان دادیم تیمی متحد هستیم
کسب مدال نقره کاراته‌کای کشور، در بیستمین دوره مسابقات بین‌المللی کاراته
کیا شمشکی شانس حضور در المپیک را از دست داد
اوسمار: باید خیلی راحت بازی را تمام می‌کردیم
اسامی داوران مرحله یک‌هشتم نهایی جام‌حذفی فوتبال
از جریمه نمایندگان ایران در آسیا تا حمایت فدراسیون فوتبال از طارمی + فیلم
تراکتور ۱ (۸) _ (۷) ۱ پرسپولیس/ برد سرخپوشان تبریزی با درخشش بیرانوند در ضیافت پنالتی‌ها
ممنوعیت ورود هواداران ایران و سه کشور دیگر به آمریکا
ترکیب تراکتور و پرسپولیس برای مصاف امروز
صادق گودرزی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان شد
شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد
فوتبالیست اکوادوری به ضرب گلوله کشته شد
بازی دوستانه تیم ملی امید و آلومینیوم اراک لغو شد