باشگاه خبرنگاران جوان - هلال‌احمر در اطلاعیه‌ شماره ۳ مربوط به امدادرسانی در سوانح جوی ۳ روز گذشته اعلام کرد: ۱۳ هزار هموطن متاثر از برف و کولاک و سیلاب بویژه در جنوب کشور از خدمات حمایتی و امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

 متن اطلاعیه شماره ۳ هلال‌احمر به شرح زیر است:

۱. در پی ورود موج بارشی جدید به کشور از ساعت ۱۸ روز ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۸ امروز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴، جمعیت هلال احمر در ۲۲ استان کشور شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکز مستقل کیش، هرمزگان، همدان و یزد، به ۱۳ هزار و ۱۰۲ نفر از هموطنان خدمات امدادی و حمایتی ارائه کرده است.

۲. در این بازه زمانی، ۱۱۹ شعبه هلال احمر در ۱۶۳ نقطه عملیاتی فعال بوده‌اند و علاوه بر امدادرسانی، ۷۰ نفر از هموطنان متاثر از سیل و برف و کولاک را در این مدت به مناطق امن انتقال دادند. ۹ نفر از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شده و ۲ مصدوم دیگر در استان‌های آذربایجان شرقی و فارس به‌صورت سرپایی درمان شدند. یک عملیات فنی نیز برای نجات یک هموطن در استان فارس به انجام رسید.

۳. از آغاز این عملیات‌ها، ۱۰۹۶ نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر، کردستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران اسکان اضطراری داده شدند.

۴. در این مدت، ۱۷۵ مورد عملیات تخلیه آب از منازل در استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر انجام شد و ۵۹۱ دستگاه خودرو گرفتار در برف و سیلاب توسط امدادگران رهاسازی شدند.

۵. همچنین در جریان این عملیات‌ها، ۱۵۲۹ نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، بوشهر، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری اقلام غذایی دریافت کرده و ۱۰۰۸ نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان اقلام زیستی دریافت کرده‌اند.

۶. برای اجرای این اقدامات، ۳۰۵ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۲۲۳ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۸۳ دستگاه آمبولانس، ۱۲ خودروی نجات، ۱۰۲ خودروی کمک‌دار و ۲۶ دستگاه خودروی عملیاتی دیگر به‌کارگیری شده‌اند.

۷. امدادگران هلال‌احمر در سراسر کشور به‌ویژه با ورود موج سوم بارشی در حالت آمادگی ۱۰۰ درصدی هستند. هرگونه حوادث ناشی از سوانح و نیاز به امدادرسانی را به شماره ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهید.

