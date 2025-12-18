بارندگی‌های اخیر در استان هرمزگان باعث احیای دوباره مخازن سدهای مهم استان و بهبود قابل توجه وضعیت منابع آبی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین طبسی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به تأثیر خشکسالی‌های شدید سال‌های گذشته گفت: در سال‌های اخیر خشکسالی‌های متوالی موجب خشک‌شدن و خروج برخی سدهای مهم استان از چرخه بهره‌برداری شده بود؛ به‌طوری‌که سدهایی مانند استقلال، سرنی و شمیل و نیان با کاهش جدی ذخایر آب مواجه بودند.

طبسی افزود: خوشبختانه با فعالیت سامانه بارشی سودانی که از اواسط هفته جاری استان را تحت تأثیر قرار داده، شاهد آبگیری مجدد مخازن سدهای مهم هرمزگان هستیم که این موضوع نقش مهمی در تقویت منابع آب شرب، کشاورزی و بخش صنعت استان دارد.

وی با بیان اینکه بارش‌های اخیر تأثیر محسوسی بر حجم ذخایر سدها داشته است، اعلام کرد: در حال حاضر میزان پرشدگی سد شمیل و نیان به ۴۶ درصد، سد استقلال به ۲۶ درصد، سد سرنی به ۱۷ درصد و سد جگین به ۵۵ درصد رسیده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان همچنین با اشاره به پیش‌بینی استمرار فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده گفت: طبق اعلام سازمان هواشناسی، در صورت تداوم بارندگی‌ها در روزهای جمعه و شنبه، میزان آبگیری سدهای استان افزایش بیشتری خواهد داشت و این شرایط می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت آبی هرمزگان باشد.

منبع:آب منطقه ای هرمزگان 

برچسب ها: بارندگی ، سدشمیل ، سداستقلال میناب ، ذخایرآبی ، هرمزگان
