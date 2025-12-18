باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که در پی درگیری با حریدیم‌ها (یهودیان ارتدوکس افراطی) در قدس اشغالی، ۱۰ نیروی پلیس این رژیم تروریستی زخمی و ۴ مظنون بازداشت شدند.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که پلیس قدس اشغالی به دلیل شورش حریدیم‌ها در اعتراض به خدمت سربازی اجباری، یک بالگرد به منطقه اعزام کرده است.

پیش از این، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» از وقوع درگیری‌های شدید میان حریدیم‌ها و پلیس رژیم تروریستی اسرائیل در قدس اشغالی در پی بازداشت یک فراری از خدمت سربازی خبر داده بود.

شایان ذکر است که اعتراضات حریدیم‌ها به خدمت سربازی ریشه در شکافی عمیق و تاریخی در رژیم تروریستی اسرائیل دارد. از زمان تاسیس این رژیم در سال ۱۹۴۸، بر اساس توافقی موسوم به «وضعیت موجود»، پیروان شاخه یهودیت ارتدوکس (حریدیم) از خدمت اجباری نظامی معاف بودند تا به مطالعه متون دینی در مدارس یشیوا بپردازند.

اما در سال‌های اخیر، دو عامل اصلی این توازن را برهم زده است: ۱. سکولار‌ها و سایر گروه‌های صهیونیستی معتقدند این معافیت ناعادلانه است و همه شهرک نشینان باید در «تحمل بار مسئولیت» شریک باشند. دیوان عالی رژیم تروریستی اسرائیل نیز چندین بار قوانینی که این معافیت را تمدید می‌کردند، غیرقانونی اعلام کرده است.

۲. پس از وقایع ۷ اکتبر و تداوم جنگ در غزه و لبنان، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شده و فشار برای لغو معافیت حریدیم‌ها به اوج خود رسیده است.

منبع: النشره