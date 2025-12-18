باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی: ملیحه معقولی کارشناس هواشناسی استان گلستان با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان گفت: امروز شاهد کاهش ناپایداری‌های جوی در سطح استان بودیم، اما بر اساس الگو‌های هواشناسی، برای فردا همچنان شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در نواحی کوهستانی، مهیاست.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از ظهر روز شنبه تا یکشنبه، بر گستره و شدت بارش‌ها افزوده شود. با توجه به کاهش دما، انتظار داریم بارش‌ها در مناطق کوهستانی و برخی نقاط استان به‌صورت ریزش برف باشد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از نظر دمایی نیز تا اوایل هفته آینده ماندگاری هوای سرد در سطح استان دور از انتظار نیست.

معقولی با توصیه به شهروندان گفت: از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌کنیم با توجه به کاهش دما، مدیریت لازم را در مصرف حامل‌های انرژی داشته باشند.

عادل مصدقی، مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای گلستان هم گفت: ۳۵ گروه راهداری با ۲۰۴ نیرو و ۱۸۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و برف روب در جاده‌های استان آماده خدمت به مردم هستند.

سرهنگ محمود شهرکی، رئیس پلیس راه استان گفت: به همراه داشتن تجهیزات زمستانه برای رانندگانی که قصد تردد در جاده‌های کوهستانی دارند ضروریست.