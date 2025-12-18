باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "کمیل ابراهیمی" به تشدید اقدامات همه جانبه مجموعه انتظامی به منظور مقابله با قاچاقچیان چوب اشاره کرد و اظهار داشت: قطع غیر مجاز درختان جنگلی به تاراج بردن ثروت ملی است و ضرر جبران ناپذیری را به سلامت محیط زیست وارد می‌کند.

وی افزود: ماموران آگاهی به منظور مقابله با قاچاق، حین گشت زنی از کشف دو محل دپوی چوب قاچاق مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از کشف ۲۷ تن چوب جنگلی قاچاق در بازرسی محل‌های دپو چوب در دو مرحله خبر داد و گفت: در این راستا متهمین ۵۵ و ۶۶ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی به تحویل چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد و بیان داشت:کارشناسان ارزش این کشفیات را ۵ میلیاردریال برآورد کردند.

سرهنگ ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد:حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان