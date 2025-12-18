باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اظهار نظری پیرامون ادامه مذاکرات آتشبس اوکراین، گفت: «ما در واقع در حال آمادهسازی تماسهای خاصی با همتایان آمریکایی خود هستیم تا اطلاعاتی در مورد نتایج کاری که آمریکاییها با اروپاییها و با اوکراین انجام دادهاند، دریافت کنیم.»
شب گذشته، پولیتیکو به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که انتظار میرود مقامات آمریکایی و روسی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در میامی دیدار کرده و پیرامون شرایط پایان دادن به جنگ چهار ساله اوکراین گفتوگو کنند.
گفته شده برنامهها همچنان در حال تغییر هستند، اما اگر این دیدار برگزار شود، دولت آمریکا نتیجه آخرین دور مذاکرات را که در برلین برگزار شد، به مقامات روسی ارائه خواهد کرد.
به گفته یکی از منابع آگاه، انتظار میرود هیئت روسی شامل کریل دمیتریف، رئیس صندوق ثروت ملی روسیه نیز باشد.
انتظار میرود استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ و جرد کوشنر، داماد ترامپ نماینده طرف آمریکایی باشند.
دوشنبه این هفته مقامات آمریکایی مذاکرات طولانی و فشردهای را در برلین با مقامات اوکراینی و اروپایی برگزار کردند تا در مورد ضمانتهای امنیتی برای کییف، امتیازات ارضی و سایر موارد به توافق برسند. این مذاکرات تا کنون نتیجه مشخصی نداشته است.
منبع: الجزیره