تراکتور با برد بازی در ضربات پنالتی به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد و حریف تیم شمس آذر قزوین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در آخرین بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند،محمد حسین کنعانی زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، اوستون اورونوف، محمد خدابنده لو و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، دانیال اسماعیلی فر، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشم نژاد، مهدی ترابی، امیر حسین حسین زاده و تومیسلاو اشتراکال

دقایق حساس بازی

دقیقه ۵: روی اشتباه خط دفاع پرسپولیس، مهدی ترابی در موقعیت ایده آل گلزنی قرار گرفت، اما در عین ناباوری او از این فرصت استفاده نکرد. شوت ترابی را نیازمند به خوبی مهار کرد.

دقیقه ۱۳: به محض اینکه میلاد سرلک تعادل خود را از دست داد، مهدی هاشم نژاد صاحب توپ شد و در موقعیت تک به تک قرار گرفت. نیازمند این بار هم خوب عمل کرد و با واکنش به موقع توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۵: اوستون اورونوف به علت خطا بر روی بازیکن تراکتور کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۲۷: محمد نادری به علت خطا بر روی سروش رفیعی کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۳۸: ارسال دانیال اسماعیلی‌فر با اختلاف زیاد به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۴۰: ارسال هاشم نژاد به بازیکن خودی نرسید و نیازمند به راحتی توپ را مهار کرد.

دقیقه ۴۱: ارسال محمد نادری را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۲: ارسال بازیکن تراکتور به دست بازیکن پرسپولیس خورد و تراکتوری‌ها معتقد به پنالتی بودند، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۴۵: ارسال ضربه ایستگاهی مهدی ترابی را مدافع پرسپولیس دفع کرد و در ریباند ضربه حسین زاده به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۴۵+۱: اورونوف دچار مصدومیت شد و دقایقی از بازی متوقف شد.

نیمه اول بازی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۵۰: ارسال ضربه ایستگاهی مهدی ترابی با ضربه سر شجاع خلیل‌زاده همراه شد که علی علیپور توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۱: ارسال ضربه کرنر مهدی ترابی را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۳: ارسال ضربه ایستگاهی مهدی ترابی را خلیل‌زاده با ضربه سر زد که این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۵۴: ارسال بازیکن تراکتور بدون برخورد به بازیکنی به اوت رفت.

دقیقه ۵۵: شجاع خلیل زاده و حسین کنعانی زادگان با هم درگیر شدند و با وساطت داور مسابقه با هم آشتی کردند.

دقیقه ۵۷: ارسال ضربه ایستگاهی مهدی ترابی وارد دروازه پرسپولیس شد و گل اول تراکتور به ثمر رسید.

دقیقه ۵۹: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۱: کاظمیان و شکاری به جای بیفوما و خدابنده لو وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۶۳: ضربه علیپور با اختلاف کم به بیرون از دروازه تراکتور رفت، اما قبل از آن داور بازی را متوقف کرد و این موقعیت هم از دست رفت.

دقیقه ۶۶: ارسال کاظمیان با برخورد به نادری به کرنر رفت.

دقیقه ۶۷: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۸: شوت بازیکن خارجی تراکتور با اختلاف کم به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۸۳: ارسال ضربه کرنر کاظمیان را لوشکیا از محوطه جریمه تراکتور دور کرد.

دقیقه ۸۴: ارسال پرتاب اوت بلند کاظمیان را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۶: سانتر بازیکن تراکتور را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۷: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پرسپولیس را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۸: ارسال احمدزاده را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۱: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۲: شوت بازیکن تراکتور با اختلاف به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۹۰+۳: ضربه بازیکن پرسپولیس را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۶: ضربه سر کنعانی زادگان وارد دروازه تراکتور شد و بعد از بازبینی VAR گل مورد قبول قرار گرفت.

نیمه دوم بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و بازی به وقت‌های اضافی رفت.

۱۵ دقیقه اول وقت‌های اضافه با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۹۴: خطای هند علیپور را داور مسابقه گرفت.

دقیقه ۹۶: ارسال بازیکن خارجی تراکتور بدون برخورد با بازیکن خودی به اوت رفت و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۹۸: ارسال بازیکن پرسپولیس را خلیل زاده به بیرون از زمین مسابقه فرستاد.

دقیقه ۱۰۱: ضربه چپ حسین زاده در موقعیت تک به تک با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۱۰۲: حسین ابرقویی دچار مصدومیت شده و دقایقی از بازی متوقف شده است.

دقیقه ۱۰۳: مرتضی پور علی گنجی به جای ابرقویی بازیکن مصدوم وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۱۰۴: نادری مانع پیشروی کاظمیان شد و کارت زرد دوم را دریافت کرد و اخراج شد و تراکتور ۱۰ نفره شد.

دقیقه ۱۰۵: ارسال فرشاد احمدزاده را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۰۶: علیپور موقعیت تک به تک را از دست داد.

دقیقه ۱۰۸: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پرسپولیس را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

۱۵ دقیقه اول وقت‌های اضافی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم وقت‌های اضافه با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۱۱۰: پور علی گنجی بر روی حسین‌زاده خطا کرد و داور مسابقه خطای بازیکن پرسپولیس را گرفت.

دقیقه ۱۱۲: ارسال ضربه ایستگاهی دانیال اسماعیلی‌فر را نیازمند با واکنش عالی دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۱۱۴: شوت باکیچ با اختلاف به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۱۱۵: ارسال ضربه کرنر دانیال اسماعیلی فر را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۱۷: حسین‌زاده نتوانست ضربه محکمی به توپ بزند و موقعیت گلزنی را از دست داد.

دقیقه ۱۱۹: ارسال ضربه کرنر فرشاد احمدزاده با ضربه سر پورعلی گنجی به بالای دروازه تراکتور رفت.

نیمه دوم وقت‌های اضافه به پایان رسید و بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.

امیر حسین حسین‌زاده اولین پنالتی تراکتور را به تیرک دروازه پرسپولیس زد و این ضربه از دست رفت.

کنعانی زادگان اولین پنالتی پرسپولیس را وارد دروازه تراکتور کرد.

دانیال اسماعیلی فر هم نتوانست پنالتی دوم را گل کند و پیام نیازمند توپ را گرفت.

مارکو باکیچ دومین پنالتی پرسپولیس را از دست داد و گل نشد.

زائر کاظمینی سومین پنالتی تراکتور را وارد دروازه کرد.

محمد امین کاظمیان سومین پنالتی پرسپولیس را وارد دروازه تراکتور کرد.

مرتضی پور علی گنجی چهارمین پنالتی پرسپولیس را از دست داد.

بازیکن تراکتور پنجمین پنالتی تراکتور را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

علی علیپور پنجمین پنالتی پرسپولیس را وارد دروازه تراکتور کرد.

سدلار ششمین پنالتی تراکتور را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

احمدزاده ششمین پنالتی را وارد دروازه تراکتور کرد.

ضربه پنالتی فرشاد فرجی را نیازمند در اختیار گرفت.

محمد عمری پنالتی پرسپولیس را نتوانست گل کند و بیرانوند توپ را گرفت.

شجاع خلیل زاده پنالتی تراکتور را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

رضا شکاری پنالتی پرسپولیس را وارد دروازه تراکتور کرد.

مهدی شیری پنالتی تراکتور را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

میلاد محمدی پنالتی پرسپولیس را وارد دروازه تراکتور کرد.

بیرانوند پنالتی تراکتور را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

نیازمند پنالتی پرسپولیس را وارد دروازه تراکتور کرد.

پنالتی امیر حسین حسین زاده وارد دروازه پرسپولیس کرد.

کنعانی زادگان پنالتی دوم خود را نتوانست گل کند و تراکتور برنده بازی شد.