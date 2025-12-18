مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر از برگزاری دومین جشنواره محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی این شهرستان به مناسبت شب یلدا در تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -حسن علیوندمدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر گفت: این جشنواره از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه در مجتمع ۲۷ خرداد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی واقع در خیابان امامیه تبریز برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری این نمایشگاه در رونق اقتصاد کشاورزی شهرستان آذرشهر افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی توانمندی‌های تولیدی شهرستان، عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی، بازاریابی محصولات، و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان است.

وی اظهار کرد: این نمایشگاه در قالب ۳۰ غرفه برپا شده و در آن انواع محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی از جمله خشکبار، ترشیجات، عرقیجات، لواشک و ترشک، محصولات هنری و صنایع‌دستی، ادویه‌جات، باقلوای گوگان، شیرینی و کیک، فرآورده‌های لبنی شامل شیر، پنیر و ماست، میوه و میوه خشک، نخودچی ممقان و همچنین محصولات تولیدی صندوق‌های خرد زنان روستایی عرضه می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای فرآوری محصولات کشاورزی در شهرستان آذرشهر بیان کرد: این شهرستان دارای حدود ۴ هزار کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی است که در آنها انواع آجیل، نخود، لپه و خشکبار فرآوری می‌شود و علاوه بر محصولات تولیدی شهرستان، محصولات سایر شهرستان‌ها و استان‌ها نیز در این کارگاه‌ها فرآوری می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر تصریح کرد: محصولات عرضه‌شده در این نمایشگاه با تخفیف حداقل ۲۰ درصدی و به صورت مستقیم ارائه می‌شوند که همین امر موجب قیمت مناسب و کیفیت مطلوب محصولات شده است. شهروندان می‌توانند با خرید از این نمایشگاه ضمن حمایت از کشاورزان، محصولات باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال خوب از نمایشگاه در سال گذشته، برنامه‌ریزی شده است که در سال‌های آینده این جشنواره علاوه بر تبریز، در سایر استان‌های کشور نیز برگزار شود.