كسب مقام اول تیمی فراجا در مسابقات قرآنی خواهران شاغل در نیروهای مسلح

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی پلیس، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد بهرامی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در تکمیل خبر اعلامی اظهار داشت: متسابقین در این دوره از مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۳ و همچنین رشته درک مفاهیم و نکات تفسیری سطح یک و دو با یکدیگر رقابت کردند که در پایان تیم قرآنی خواهران شاغل در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار با کسب ۲۰ عنوان از ۳۰ عنوان اول تا سوم مسابقات، توانست برای اولین بار به مقام اول تیمی این مسابقات دست یابد.

این مقام مسئول در ادامه افزود: کارکنان شاغل انتظامی در این مسابقات بدین شرح افتخار آفرینی کردند در رشته حفظ کل خانم سمانه محروق مقام اول، خانم زهرا قربانی مقام دوم و خانم هاجر مهرعلیان مقام سوم را کسب کردند. در رشته حفظ ۲۰ جزء خانم الهام حسین زاده مقام اول، خانم خاطره مرادی مقام دوم و خانم شیما مهرآبادی مقام سوم را کسب کردند. در رشته حفظ ۱۵ جزء خانم فاطمه محمودی مقام اول و خانم زینب السادات سجادی زاده مقام سوم را کسب کردند. در رشته حفظ ۱۰ جزء خانم زینب السادات الهی اطهر مقام دوم و خانم هدی افشای مقام سوم را کسب کردند. در رشته حفظ ۵ جزء خانم کوثر قنبری مقام دوم و خانم فاطمه ذوالفقاری مقام سوم را کسب کردند. در رشته حفظ ۳ جزء خانم الهه بلشک مقام اول و خانم فاطمه کرمی مقام سوم را کسب کردند. در رشته ترتیل خانم الهام صفری مقام دوم را کسب کرد و در رشته تحقیق خانم غزاله سهیلی زاده موفق به کسب رتبه اول گردید. در رشته درک مفاهیم و نکات تفاسیری سطح یک خانم سعیده رستگار مقام اول، خانم باران یگانه مقام دوم و خانم زهره دهقانی مقام سوم را کسب کردند و همچنین خانم شهلا اسمعیل پور نیز موفق به کسب رتبه اول رشته درک مفاهیم و نکات تفاسیری سطح دو گردید.

وی با تقدیر و تبریک به این برگزیدگان، این موفقیت را جلوه‌ای از ایمان و تعهد کارکنان فراجا دانست و اظهار داشت: ما در فراجا، تنها به دنبال پیشبرد اهداف عملیاتی نیستیم، بلکه تربیت انسان‌های متعهد و قرآنی، که با اخلاق و رفتار بر گرفته از آموزه‌های قرآنی با مردم رفتار کنند، آرمان والای ماست. این موفقیت‌ها مسیر را برای ترویج بیشتر فرهنگ قرآن و عترت در بین همه همکاران و خانواده بزرگ فراجا هموارتر می‌کند.

این مقام انتظامی موفقیت‌ها قرآنی پلیس را حاصل اجرای برنامه‌های منظم و مستمر و همراهی همه فرماندهان و مسئولان انتظامی، در رأس آن سردار فرمانده محترم کل انتظامی کشور و ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی دانست و افزود: حضور کارکنان در جلسات قرآنی و تلاش در جهت تقویت معارف قرآنی، یک توفیق بزرگ برای یکایک کارکنان محسوب می‌گردد و بدون شک موفقیت‌های بزرگ انتظامی کشور با تأسی به قرآن کریم به دست آمده است.

وی شرکت کارکنان انتظامی در کلاس‌های آموزشی قرآن کریم با حضور اساتید برتر کشوری را از دیگر عوامل این موفقیت‌ها دانست و افزود: آموزش موضوع مهمی است که می‌تواند نخبه پروری ایجاد کند، “آموزش” کلیدواژه توفیق در مسابقات قرآنی است و پیشرفت متسابقان و ارتقای سطح آنان در پرتو دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی محقق می‌شود.

بهرامی با بیان اینکه قرار گرفتن در مسیر فعالیت‌های قرآنی یک توفیق الهی است، اذعان داشت: فعالیت‌های قرآنی نیازمند کار جهادی و حضور مؤثر و مستمر در میدان است، چراکه کار‌های میدانی ضمن ایجاد بازخورد مناسب در جامعه، موجب ارتقاء و پیشرفت می‌گردد.

وی تاکید کرد: برگزاری دوره‌های تخصصی توانمندسازی، استفاده از توانمندی‌های نخبگان قرآنی در برنامه‌های فراجا، ایجاد مشوق‌های لازم از سوی فرماندهی محترم از دیگر اقدامات اثر بخش فراجا برای کسب این موفقیت بوده است.

این مقام مسئول برگزاری مسابقات قرآنی در کشور را از رویش‌های نظام و انقلاب اسلامی توصیف و با تاکید بر اینکه استمرار و جریان‌سازی فعالیت‌های قرآنی می‌تواند موجب تحولات بزرگ در جامعه شود، افزود: به توفیق الهی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به قرآن کریم در کشور ما فراگیر شده است و تلاوت و آموزش قرآنی وسیله‌ای برای دست‌یابی به فهم بلند زندگی قرآنی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: باید فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه قرآن در انتظامی کشور به نتیجه برسد و بازخورد اصلی آن را همگان در رفتار و برخورد حکیمانه کارکنان این نهاد انقلابی مشاهده نمایند و این توفیقات قرآنی خود را در رفتار و برخورد مجموعه عظیم انتظامی کشور با آحاد مردم نشان خواهد داد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه حفظ و قرائت قرآن مهم است ولی هدف اصلی در فعالیت‌های قرآنی، باید تجلی آموزه‌ها و تعالیم قرآنی در اعمال روزانه و زندگی روزمره ما باشد، خاطرنشان کرد: موفقیت فعالان قرآنی نویدبخش حقیقت انتظامی در تراز جامعه قرآنی و انقلاب اسلامی است.

سردار بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بی‌تردید، انس باقرآن کریم و بهره‌مندی از آموزه‌های نورانی آن، زمینه‌ساز رشد معنوی و اخلاقی کارکنان و موفقیت های آنان در ماموریت های محوله می گردد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ به خانواده‌ بزرگ فراجا، خاطرنشان کرد: این دستاورد نشان‌دهنده عمق باور دینی، اهتمام به معارف قرآنی و پیوند عمیق کارکنان فراجا با فرهنگ قرآنی است.