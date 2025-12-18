باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرانسوا فیون، نخستوزیر اسبق فرانسه معتقد است که امانوئل مکرون، نخست وزیر فعلی این کشور باید با توجه به بحران کنونی فرانسه از سمت خود استعفا دهد.
فیون که در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نخستوزیر فرانسه بود، در مصاحبه با روزنامه «فیگارو» گفت: «اگر من به جای امانوئل مکرون بودم، از وضعیتی که کشور به آن دچار شده است درس میگرفتم و استعفا میدادم تا فرانسه یک سال و نیم دیگر را بدون راهحل هدر ندهد. اما اگر او تصمیم دارد تا پایان دوره ریاستجمهوریاش در قدرت بماند، باید مجمع ملی (مجلس سفلی) را منحل کند و توپ را به زمین مردم فرانسه بازگرداند تا اراده خود را بیان کنند.»
فیون با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۷ خواستار رای دادن به مکرون شده بود، تاکید کرد که در آن زمان هرگز تصور نمیکرد فرانسه روزی به این وضعیت اسفبار دچار شود. او توضیح داد که کشور شاهد شکافی بیسابقه در تاریخ مدرن خود است، نهادهای آن ضعیف شدهاند و اعتبار آن در سطوح اروپایی و بینالمللی در حال افول است.
او همچنین خاطرنشان کرد که به دلیل سیاستهای مکرون، بدهی عمومی دولت فرانسه روزانه یک میلیارد یورو افزایش مییابد. این در حالی است که مکرون پیش از این بارها تاکید کرده است که قصد ندارد پیش از پایان دوره قانونی ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۲۷، از قدرت کنارهگیری کند.
منبع: آر تی