باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - درگیری نظامی میان تایلند و کامبوج وارد دوازدهمین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری «فرانس پرس»، در حالی که کامبوج همسایه خود را به بمباران شهر مرزی «پویپت» (یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی میان دو کشور) متهم کرده است، فرستاده چین برای آغاز تلاشهای میانجیگرانه وارد منطقه شد.
طبق آمارهای رسمی، نبردهای مستمر در مرزهای مورد مناقشه میان این دو پادشاهی جنوب شرق آسیا، دستکم ۳۹ کشته (شامل ۲۱ تایلندی و ۱۸ کامبوجی) بر جای گذاشته و صدها هزار نفر از ساکنان دو طرف مرز مجبور به تخلیه خانههای خود شدهاند.
وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که یک جنگنده «اف-۱۶» نیروی هوایی تایلند دو بمب در منطقه شهرداری پویپت پرتاب کرده است؛ در مقابل، نیروی هوایی تایلند پاسخ داد که بر اساس اطلاعات جاسوسی، ساختمانی را که برای انبار موشک استفاده میشد، هدف قرار داده است.
وزارت کشور کامبوج اعلام کرد که از زمان ازسرگیری درگیریها در ۷ دسامبر، ۴ مغازه در شهر پویپت بر اثر حملات هوایی تایلند آسیب دیدهاند. در سایه خطر تشدید تنشها، تلاشهای دیپلماتیک پس از شکست طرح «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، شدت گرفته است.
وزارت خارجه چین اعلام کرد فرستاده ویژهای برای میانجیگری میان سران دو کشور راهی کامبوج و تایلند شده است. پکن تاکید کرد که به عنوان همسایه و دوست نزدیک هر دو طرف، به طور فعال برای کاهش تنش تلاش میکند. چین پیش از این نیز در دور قبلی درگیریهای مرزی در ماه جولای، برای برقراری آتشبس در کنار طرفهای دیگر مداخله کرده بود.
در همین راستا، «انور ابراهیم» نخستوزیر مالزی که کشورش ریاست دورهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهان) را بر عهده دارد، خواستار آتشبس فوری شد. این در حالی است که نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای این اتحادیه به روز دوشنبه موکول شده است.
منبع: المیادین