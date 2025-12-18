باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نقشه ۲۰ ساله‌ای که نقش بر آب شد + فیلم

روایت رهبر انقلاب از شکست نقشه بیست ساله آمریکا و رژیم صهیونی علیه ملّت ایران و دست‌خالی ماندن آنها در جنگ ۱۲ روزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مروری بر سخنان رهبر معظم انقلاب که از شکست نقشه ۲۰ ساله رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و دست خالی ماندن آنها  در جنگ ۱۲ روزه صحبت فرمودند.

مطالب مرتبط
نقشه ۲۰ ساله‌ای که نقش بر آب شد + فیلم
young journalists club

هراس مقام صهیونیستی از توان سایبری و نفوذ دیجیتال ایران + فیلم

نقشه ۲۰ ساله‌ای که نقش بر آب شد + فیلم
young journalists club

ادامه سرکوب آزادی بیان در دولت ترامپ با اخراج استادیار ایرانی + فیلم

نقشه ۲۰ ساله‌ای که نقش بر آب شد + فیلم
young journalists club

کمک‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه به مردم شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
محکومیت اهانت آمریکا به قرآن کریم + فیلم
۵۸۱

محکومیت اهانت آمریکا به قرآن کریم + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
لحظه سقوط یک جت شخصی در کارولینای شمالی + فیلم
۵۳۶

لحظه سقوط یک جت شخصی در کارولینای شمالی + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
نصف‌جهان سفیدپوش از برف + فیلم
۵۳۲

نصف‌جهان سفیدپوش از برف + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
جنایت هولناک شهرک نشین صهیونیست در شرق نابلس + فیلم
۴۷۳

جنایت هولناک شهرک نشین صهیونیست در شرق نابلس + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
بزرگ‌ترین اعتراضات کشاورزان اروپا از دهۀ ۱۹۹۰ + فیلم
۳۹۴

بزرگ‌ترین اعتراضات کشاورزان اروپا از دهۀ ۱۹۹۰ + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
بعضی سیاسیون از ترامپ ونتانیاهو نیش زهر داری دارند هی هول می دهند جلو بروید مذاکره بکنید
حتی از رییس سیا اعتراف کرد ما توسط نفوذ داخلی برجام را بسرانجام رساندیم از آنهم خجالت نکشیدند نفوذ داخلی می بوده حتما هم در داخل دولت بوده چون بغیراز دولت کسی دیگر نقشی نداشت
۰
۱
پاسخ دادن