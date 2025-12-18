\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0646\u0642\u0634\u0647 \u06f2\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0633\u062a \u062e\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u00a0\u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0635\u062d\u0628\u062a \u0641\u0631\u0645\u0648\u062f\u0646\u062f.\n
حتی از رییس سیا اعتراف کرد ما توسط نفوذ داخلی برجام را بسرانجام رساندیم از آنهم خجالت نکشیدند نفوذ داخلی می بوده حتما هم در داخل دولت بوده چون بغیراز دولت کسی دیگر نقشی نداشت