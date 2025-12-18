رئیس‌جمهور گفت: سرانه بهداشتی و درمان هر استان فقط باید به همان استان برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی استان با حضور رئیس‌جمهور در بیرجند برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این نشست گفت: ما منابع کافی داریم، ولی تخصیص آنها به درستی انجام نمی‌شود و سرانه‌ای که به شما تعلق می‌گیرد باید مشخص و به درستی تخصیص یابد و این طرح باید در قانون بودجه به دقت لحاظ شود تا مشخص شود که میزان سرانه و سهم بیمه و دولت چقدر است.
 
در این نشست گنجی‌فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال ۶۴ تأسیس شده و در حال حاضر ۴ هزار و ۳۵۰ دانشجو در ۷۰ رشته تحصیلی دارد و این دانشگاه دانشجویانی از کشور‌های عراق، افغانستان و لبنان نیز جذب می‌کند و همچنین، ۶ دانشکده در مرکز استان و ۳ دانشکده در شهرستان‌ها داریم.
 
او با بیان اینکه در استان ۱۵ بیمارستان دانشگاهی و ۲۳۷ مرکز بهداشتی تحت پوشش داریم افزود: مجموع تخت‌های بیمارستانی استان هزار و ۵۲۴ تخت است و ۲۴۸ متخصص و فوق‌تخصص در ۲۲ رشته تخصصی و ۲۸ رشته فوق‌تخصصی فعالیت می‌کنند و همچنین تعداد نیروی انسانی حوزه بهداشت به ۴۸۹ نفر می‌رسد و در حال حاضر ۱۱۷ بهورز و ۴۳ پزشک کمبود داریم.
 
گنجی‌فرد در پایان مطالبات استان در این حوزه را ۹۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

برچسب ها: رئیس جمهور ، سفر استانی
خبرهای مرتبط
رئیس جمهور:
با پشتوانه مردم هر کاری شدنی است
رئیس جمهور:
حذف هر اندیشه و گروهی از دست رفتن سرمایه است
رئیس جمهور:
مصمم هستیم راه آهن خراسان جنوبی را به سرعت راه اندازی کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه بارش‌ها در خراسان جنوبی و آبگیری سازه‌های آبخیزداری + فیلم و تصاویر
کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در قاینات
آخرین اخبار
ادامه بارش‌ها در خراسان جنوبی و آبگیری سازه‌های آبخیزداری + فیلم و تصاویر
کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در قاینات
مشکلات کشور مربوط به امروز و دیروز نیست/ وفاق و تغییر زمان‌بر است
سرانه بهداشتی و درمان هر استان فقط برای همان استان
با پشتوانه مردم هر کاری شدنی است