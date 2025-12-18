باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی استان با حضور رئیسجمهور در بیرجند برگزار شد.
رئیسجمهور در این نشست گفت: ما منابع کافی داریم، ولی تخصیص آنها به درستی انجام نمیشود و سرانهای که به شما تعلق میگیرد باید مشخص و به درستی تخصیص یابد و این طرح باید در قانون بودجه به دقت لحاظ شود تا مشخص شود که میزان سرانه و سهم بیمه و دولت چقدر است.
در این نشست گنجیفرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال ۶۴ تأسیس شده و در حال حاضر ۴ هزار و ۳۵۰ دانشجو در ۷۰ رشته تحصیلی دارد و این دانشگاه دانشجویانی از کشورهای عراق، افغانستان و لبنان نیز جذب میکند و همچنین، ۶ دانشکده در مرکز استان و ۳ دانشکده در شهرستانها داریم.
او با بیان اینکه در استان ۱۵ بیمارستان دانشگاهی و ۲۳۷ مرکز بهداشتی تحت پوشش داریم افزود: مجموع تختهای بیمارستانی استان هزار و ۵۲۴ تخت است و ۲۴۸ متخصص و فوقتخصص در ۲۲ رشته تخصصی و ۲۸ رشته فوقتخصصی فعالیت میکنند و همچنین تعداد نیروی انسانی حوزه بهداشت به ۴۸۹ نفر میرسد و در حال حاضر ۱۱۷ بهورز و ۴۳ پزشک کمبود داریم.
گنجیفرد در پایان مطالبات استان در این حوزه را ۹۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.