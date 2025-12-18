شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش برف در شهر وزوان استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ورود سامانه بارشی به استان اصفهان، شهر وزوان از توابع شهرستان میمه و وزوان، شاهد بارش برف پاییزی بود. این بارش ها، موجب سفیدپوش شدن خیابانها، معابر و فضاهای اطراف شهر وزوان شد و جلوهای زمستانی به این منطقه بخشید. بارش برف در وزوان ضمن ایجاد چشماندازی زیبا، با کاهش محسوس دما همراه بوده و شرایط جوی سردتری را نسبت به روزهای گذشته برای ساکنان این منطقه بهوجود آورده است. ادارات امدادی و خدمات شهری وزوان نیز با آمادگی کامل، وضعیت را بهصورت مستمر رصد کرده و از شهروندان خواستهاند ضمن رعایت نکات ایمنی، بهویژه در ساعات شب و اوایل صبح، احتیاط لازم را در
ترددهای شهری داشته باشند. تصاویر این بارش برف حالوهوای زمستانی وزوان در واپسین روزهای پاییز را بهتصویر کشیده و نوید ادامه فعالیت سامانههای بارشی در مناطق مختلف استان اصفهان را میدهد.
شهروندخبرنگارهای با درست کردن آدم برفی و برف بازی لحظات خوشی را برای خود رقم زدند.
فیلم ارسالی را به تماشا بنشینید.
منبع: مهدی باتقوا - اصفهان
