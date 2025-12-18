باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ترامپ، نظام جهانی آینده را سه قطبی می‌داند + فیلم

نگاه ترامپ به جهان بسیار خطرناک و غیر انسانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید بهستانی، کارشناس بین‌الملل در برنامه «به افق فلسطین» گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نظام جهانی آینده را سه قطبی می‌داند.

