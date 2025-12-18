باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پاسخ به سوالی پیرامون عضویت این کشور در ناتو، گفت: «آمریکا سیاست خود را دارد. آنها فعلاً ما را عضو ناتو نمیبینند. همه چیز در زندگی ما فعلاً همین است.»
او ادامه داد: «شاید این موضع در آینده تغییر کند، شاید کسی متوجه شود که یک ارتش قوی اوکراینی، ناتو را تقویت میکند، نه برعکس.»
زلنسکی اخیرا اعلام کرده آماده است تا در ازای دریافت تضمینهای امنیتی، از تلاش برای عضویت در ناتو دست بکشد.
رئیس جمهور اوکراین همچنین بر دریافت غرامت از روسیه تاکی کرد. او گفت که چند راه برای دریافت بودجه وجود دارد، اما «درستترین» راه دریافت غرامت جنگی از روسیه است.
شایان ذکر است که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پرداخت غرامت را رد کرده و تاکید کرده است که این اقدام توسط «بازندگان در جنگ» انجام میشود.
زلنسکی تاکید کرد که اوکراین روی تصمیم «مثبت» اتحادیه اروپا در مورد استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه حساب میکند. او گفت: «تصمیم در مورد داراییهای مسدود شده روسیه باید قبل از پایان سال گرفته شود. اگر اوکراین تا بهار پول دریافت نکند، ما باید تولید پهپاد را کاهش دهیم».
کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند با استفاده از داراییهای روسیه که بعد از جنگ در این اتحادیه بلوکه شده، به اوکراین وام بدهند تا بتواند هزینههای خود را بپردازد. گفته شده اگر کشورهای اروپایی از پول روسیه برای کمک به اوکراین استفاده نکنند، این کشور سال آینده با کسری کمکهای خارجی تا ۵۰ میلیارد یورو (۵۹ میلیارد دلار) مواجه خواهد شد.
در عین حال، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافق این تصمیم نیستند. بلژیک به عنوان کشوری که میزبان بخش اعظمی از این مبالغ است، میگوید استفاده غیرقانونی از سرمایههای یک کشور میتواند در آینده سرمایهگذاریها در منطقه یورو را کاهش دهد.
منبع: الجزیره